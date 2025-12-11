Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот ще проведе разговор Мохамед Салах в следващите 48 часа, който до голяма степен може да реши бъдещето на египтянина на “Анфийлд”, твърди “Мирър”. Крилото не беше включено в групата на мърсисайдци за гостуването на Интер, след като даде скандално интервю след мача с Лийдс в събота. Все още не е ясно дали той ще бъде върнат в разширения състав за домакинството срещу Брайтън в събота. Салах искаше в този двубой да се сбогува с феновете преди заминаването си за Мароко, където ще участват с Египет на Купата на африканските нации. Голмайсторът намекна, че това може да се последният му мач за Ливърпул. Според “Мирър” обаче клубът няма да позволи този мач да изглежда като сбогуване, защото дори да се стигне до раздяла със Салах, това би било знак за кандидат-купувачите на играча, че и двете страни искат да се разделят бързо, което би намалило цената му.

“Дейли Мейл” добавя, че в момента има пет клуба, които имат реален интерес към Салах. Това са саудитските Ал-Хилал, Ал-Кадисия и Неом, както и американските Сан Диего и Чикаго Файър.

Омар Мугарбел, изпълнителен директор на саудитската лига, вчера потвърди амбицията Салах да бъде привлечен по време на януарския трансферен прозорец.

Преди две години „червените“ отхвърлиха оферта от Ал-Итихад за 150 милиона паунда.

След победата над Интер мениджърът на мърсисайдци Арне Слот намекна, че Салах е човекът, който трябва да се извини в тази ситуация.

За момента ръководството на Ливърпул не иска да се разделя със Салах и желанието е различията да бъдат изгладени и египтянина да изпълни докрай двугодишния си договор с мърсисайдци. Ако Салах не смекчи позицията си обаче, раздялата ще бъде неизбежна.