Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 4225
  • 4

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот ще проведе разговор Мохамед Салах в следващите 48 часа, който до голяма степен може да реши бъдещето на египтянина на “Анфийлд”, твърди “Мирър”. Крилото не беше включено в групата на мърсисайдци за гостуването на Интер, след като даде скандално интервю след мача с Лийдс в събота. Все още не е ясно дали той ще бъде върнат в разширения състав за домакинството срещу Брайтън в събота. Салах искаше в този двубой да се сбогува с феновете преди заминаването си за Мароко, където ще участват с Египет на Купата на африканските нации. Голмайсторът намекна, че това може да се последният му мач за Ливърпул. Според “Мирър” обаче клубът няма да позволи този мач да изглежда като сбогуване, защото дори да се стигне до раздяла със Салах, това би било знак за кандидат-купувачите на играча, че и двете страни искат да се разделят бързо, което би намалило цената му.

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

“Дейли Мейл” добавя, че в момента има пет клуба, които имат реален интерес към Салах. Това са саудитските Ал-Хилал, Ал-Кадисия и Неом, както и американските Сан Диего и Чикаго Файър.

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел
Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

Омар Мугарбел, изпълнителен директор на саудитската лига, вчера потвърди амбицията Салах да бъде привлечен по време на януарския трансферен прозорец.

Преди две години „червените“ отхвърлиха оферта от Ал-Итихад за 150 милиона паунда.

След победата над Интер мениджърът на мърсисайдци Арне Слот намекна, че Салах е човекът, който трябва да се извини в тази ситуация.

Слот намекна, че очаква извинение от Салах
Слот намекна, че очаква извинение от Салах

За момента ръководството на Ливърпул не иска да се разделя със Салах и желанието е различията да бъдат изгладени и египтянина да изпълни докрай двугодишния си договор с мърсисайдци. Ако Салах не смекчи позицията си обаче, раздялата ще бъде неизбежна.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

  • 11 дек 2025 | 12:15
  • 1780
  • 0
Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 12:08
  • 1187
  • 1
Манчестър Юнайтед взима Рамос?

Манчестър Юнайтед взима Рамос?

  • 11 дек 2025 | 11:49
  • 5394
  • 9
Клеман Тюрпен постави рекорд за отсъдени дузпи

Клеман Тюрпен постави рекорд за отсъдени дузпи

  • 11 дек 2025 | 11:38
  • 2578
  • 5
Нико Ковач: Разочаровани сме, не бяхме много умни

Нико Ковач: Разочаровани сме, не бяхме много умни

  • 11 дек 2025 | 11:05
  • 1144
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 9122
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 6179
  • 17
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 13245
  • 104
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 9122
  • 19
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 9123
  • 4
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 1672
  • 7