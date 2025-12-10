Популярни
Анри също разкритикува Салах

Френската легенда на Арсенал Тиери Анри също взе отношение около скандала между Ливърпул и Мохамед Салах, за който в Англия не спират да говорят в последните дни. Той критикува египтянина, като го упрекна, че не е споделил недоволството си в съблекалнята, а публично.

Собослай: Не можем да влияем на мнението на Салах
Собослай: Не можем да влияем на мнението на Салах

"Никой не оспорва това, което е направил Мо Салах на терена, говорим само за един определен момент, в който, според мен, той допусна грешка", каза бившият голмайстор на Арсенал и Барселона в предаването CBS Sports Golazo.

"Той не биваше да говори открито за собственото си положение в момент, в който отборът му има трудности. Трябваше да го направи в съблекалнята. Аз съм го правил. Говорил съм в съблекалнята и дори съм изпотрошил всичко там. Бил съм в кабинета на треньора и съм се оплаквал там", защити той позицията си.

"Когато бях в Барселона, заминах с отбора за гостуване, а щабът ме остави на трибуните. Да сте ме чули да говоря за това? Не. Има отбор и трябва да го защитаваш на всяка цена. Разбирам, че има нужда да говори, разбирам разочарованието, но не разбирам защо го направи. Няма никакъв смисъл, беше грешка. И като говорим за отношения, единствените отношения, които иска един треньор с играча си, е да играе добре. Ако той не го прави, мястото му е застрашено. Не е даденост да имаш гарантирано място, особено в отбор като Ливърпул. Като казвам това, уточнявам, че е изключителен футболист. И това няма нищо общо с това, което е постигнал в отбора, но това беше грешка", сигурен е французинът.

"Гостувахме на Виляреал през май 2010. Бях в автобуса, бях с отбора. Не играех много с Барселона в онзи момент. Бяхме спечелили требъл предишния сезон, но аз не се представях добре. Когато е така, се отваря възможност за някой друг. На стадиона останах на трибуните. Но защо да правя скандал от това, защо да се изтъквам и да говоря пред медиите? Постигнах хубави неща във футбола. Но отборът е преди всичко. И тогава казах на Пеп (б. а. - Гуардиола е треньор на Барселона по това време) какво мисля за ситуацията. Но не публично. Тук мисля, че той сгреши. Повтарям, че обожавам Мо Салах, обожавам това, което е направил във футбола. Но това е друга тема. Не се решават по този начин проблемите", завърши Тиери Анри.

