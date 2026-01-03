Популярни
»
Във Вила решиха - няма да купуват Харви Елиът

  • 3 яну 2026 | 01:13
Във Вила решиха - няма да купуват Харви Елиът

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери разкри, че в клуба са взели решение да не привличат за постоянно Харви Елиът от Ливърпул още преди два месеца.

Футболистът се присъедини към Астън Вила от Ливърпул в последния ден на летния трансферен прозорец с договор под наем за един сезон, а клубът от Бирмингам се обвърза със задължение да купи играча при изпълнението на условие за участието му в мачовете.

22-годишният халф записа само 5 двубоя за Вила, а Емери предпочита да не го използва в мачовете и да не задейства опцията за постоянен договор.

„Проблемът, който имаме с Харви, е, че тази година той е при нас под наем и в случай, че играе, трябва да го купим. Преди два месеца решихме, че не сме убедени, че искаме това да се случи, харчейки парите, които ще ни трябват, ако се стигне до закупуването му. Това е единственият проблем. Той тренира всеки ден, държи се много добре и ни помага по време на тренировките. Не е нещо добро нито за него, нито за нас, но това е футболът и понякога трябва да вземем решения, които не са добри за всички“, заяви Емери по темата с Елиът.

