Ловрен за Салах: Нямате представа какво се случва

Бившият защитник на Ливърпул Деян Ловрен застана на страната на Мохамед Салах във възникналия му спор с мениджъра Арне Слот. Хърватинът се засече за няколко сезона с египтянина на “Анфийлд” и е голям негов фен.

36-годишният вече Ловрен, който сега е в ПАОК, влезе в спор с фен в социалните мрежи.

“Единственият начин да се справим с несправедливостта е да се борим с всички сили“, написа хърватинът.

Неговата позиция предизвика реакцията на потребител, който отговори: „Каква несправедливост? Това, че беше оставен извън титулярите за три мача, за да може отборът да работи без него и да е готов, когато той замине за Купата на африканските нации? Не е нужна никаква справедливост. Нали Киеза не реагира по този начин? А е игра само 142 минути.“

Реакцията на Ловрен беше остра, намеквайки, че ситуацията е по-сложна, отколкото изглежда: “Нямаш представа какво се случва на заден план. Затова ти си стой вкъщи с клавиатурата си и продължавай да подкрепяш грешната страна.”

Мохамед Салах с публикация в социалните мрежи