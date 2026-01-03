Ланс писа „тройка“ на десет от Тулуза и продължи да води в Лига 1

Отборът на Ланс влезе по отличен начин след победа с класическото 3:0 в гостуването на тима на Тулуза в срещата от 17-ия кръг на френската Лига 1.

Благодарение на успеха победителите се изкачиха на първото място в шампионата, докато техният съперник остана на 4 точки от зона „Европа“.

Основна роля за категоричната победа на гостите бе фактът, че отборът на Тулуза остана с човек по-малко в средата на първото полувреме. Тогава Емерсон получи директен червен картон и постави своите в много трудна ситуация.

46' (0-0)



▶️ Début de la seconde période ! Allez Messieurs 💪#TFCRCL pic.twitter.com/Wh4gzYiuvu — Racing Club de Lens (@RCLens) January 2, 2026

Така след почивката настъпи времето, в което тимът на Ланс изсвири своя рецитал и наниза три безответни гола. Първо, в 57-ата минута Уесли Саид откри резултата, след това Адриен Томасон покачи в 85-ата, а дълбоко в добавеното време, в 95-ата минута, Пиер Ганиу оформи класиката.

𝑵𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒆́𝒆, 𝒎𝒆̂𝒎𝒆𝒔 𝒓𝒆́𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔. 🎉



Avec beaucoup de sérieux, le RC Lens s'impose dans la Ville Rose, enchaîne un 7⃣e succès en @Ligue1 et termine la phase aller du championnat en tête. Bravo Messieurs ! 👏@ToulouseFC 0⃣-3⃣ RC Lens#TFCRCL pic.twitter.com/rxEKkS8FlF — Racing Club de Lens (@RCLens) January 2, 2026

С успеха си Ланс продължи фантастичната си серия и записа осма поредна победа във всички турнири, като седем от тях бяха в Лига 1, и сега заслужено отборът води с 4 точки пред шампиона Пари Сен Жермен и на цели осем пред третия Марсилия.

Тулуза пък прекрати своята добра поредица от 4 последователни мача, в които не познаваше вкуса на поражението.