Ланс писа „тройка“ на десет от Тулуза и продължи да води в Лига 1

Отборът на Ланс влезе по отличен начин след победа с класическото 3:0 в гостуването на тима на Тулуза в срещата от 17-ия кръг на френската Лига 1.
Благодарение на успеха победителите се изкачиха на първото място в шампионата, докато техният съперник остана на 4 точки от зона „Европа“.
Основна роля за категоричната победа на гостите бе фактът, че отборът на Тулуза остана с човек по-малко в средата на първото полувреме. Тогава Емерсон получи директен червен картон и постави своите в много трудна ситуация.
Така след почивката настъпи времето, в което тимът на Ланс изсвири своя рецитал и наниза три безответни гола. Първо, в 57-ата минута Уесли Саид откри резултата, след това Адриен Томасон покачи в 85-ата, а дълбоко в добавеното време, в 95-ата минута, Пиер Ганиу оформи класиката.
С успеха си Ланс продължи фантастичната си серия и записа осма поредна победа във всички турнири, като седем от тях бяха в Лига 1, и сега заслужено отборът води с 4 точки пред шампиона Пари Сен Жермен и на цели осем пред третия Марсилия.
Тулуза пък прекрати своята добра поредица от 4 последователни мача, в които не познаваше вкуса на поражението.