Люк Литлър срещу Джан ван Веен на финала на световното по дартс

Днес се изиграха двата 1/2-финални двубоя от Световното първенство по дартс на PDC. След тях вече знаем и имената на двамата играчи, които ще спорят за трофея във финала в събота вечер. Това са защитаващият титлата си от миналата година Люк Литлър срещу другата млада сензация Джан ван Веен.

В първия полуфинален сблъсък между Люк Литлър и Райън Сърл ингрига имаше само в началото. "Хеви метъл" спечели първия сет и даде заявка, че може да се опълчи на световния шампион. Много бързо обаче "Нюк" охлади надеждите му, като направи светкавичен обрат и всъщност спечели шест поредни сета, за да подпечата билета си за финала с категоричното 6:1.

Luke Littler becomes the second player after Phil Taylor to make the final of his first three appearances at the World Championship 🤯 pic.twitter.com/waPBEVCZc4 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Литлър завърши мача с впечатляващи стойности от 105 точки среден резултат, 10 максимума и 58% успешни чекаута. Така той показа, че е в супер форма и трудно ще бъде спрян в битката за втората си поредна световна титла.

В другия полуфинал имаше малко повече интрига. Гари Андерсън спечели първия сет, но след това Джан ван Веен взе инициативата и поведе с 4:1. "Летящият шотландец" обаче не се предаде и намали изоставането си до 4:3, преди Ван Веен да запише нов сет на сметката си за 5:3. Андерсън даде всичко от себе си и дори поведе с 2:1 лега в следващия сет, но допусна обрат за 2:3, който донесе и крайния успех на Ван Веен в мача с 6:3 сета в негова полза.

И двамата играчи завършиха с отлични показатели от 102 точки среден резултат. Ван Веен имаше 11 максимума в мача срещу 14 на Андерсън. Нидерландецът обаче бе по-точен при чекаутите с 55% успешни хвърляния срещу 45 % на съперника му.

VAN VEEN WINS AN EPIC! 🔥



Gian van Veen is a World Championship finalist!



The Dutchman produces another astonishing display to defeat Gary Anderson 6-3 in a contest LITTERED with quality!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | SF pic.twitter.com/2QGuihxbW7 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Така на финала ще гледаме сблъсък между Люк Литлър и Джан ван Веен. За "Нюк" това е трети пореден финал, като той има един успех и едно поражение до момента. За нидерландеца това е дебютно участие на финала, но той вече мечтае за първата си титла при мъжете, след като има две такива при младежите.