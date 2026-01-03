Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Люк Литлър срещу Джан ван Веен на финала на световното по дартс

Люк Литлър срещу Джан ван Веен на финала на световното по дартс

  • 3 яну 2026 | 01:03
  • 699
  • 0
Люк Литлър срещу Джан ван Веен на финала на световното по дартс

Днес се изиграха двата 1/2-финални двубоя от Световното първенство по дартс на PDC. След тях вече знаем и имената на двамата играчи, които ще спорят за трофея във финала в събота вечер. Това са защитаващият титлата си от миналата година Люк Литлър срещу другата млада сензация Джан ван Веен.

В първия полуфинален сблъсък между Люк Литлър и Райън Сърл ингрига имаше само в началото. "Хеви метъл" спечели първия сет и даде заявка, че може да се опълчи на световния шампион. Много бързо обаче "Нюк" охлади надеждите му, като направи светкавичен обрат и всъщност спечели шест поредни сета, за да подпечата билета си за финала с категоричното 6:1.

Литлър завърши мача с впечатляващи стойности от 105 точки среден резултат, 10 максимума и 58% успешни чекаута. Така той показа, че е в супер форма и трудно ще бъде спрян в битката за втората си поредна световна титла.

В другия полуфинал имаше малко повече интрига. Гари Андерсън спечели първия сет, но след това Джан ван Веен взе инициативата и поведе с 4:1. "Летящият шотландец" обаче не се предаде и намали изоставането си до 4:3, преди Ван Веен да запише нов сет на сметката си за 5:3. Андерсън даде всичко от себе си и дори поведе с 2:1 лега в следващия сет, но допусна обрат за 2:3, който донесе и крайния успех на Ван Веен в мача с 6:3 сета в негова полза.

И двамата играчи завършиха с отлични показатели от 102 точки среден резултат. Ван Веен имаше 11 максимума в мача срещу 14 на Андерсън. Нидерландецът обаче бе по-точен при чекаутите с 55% успешни хвърляния срещу 45 % на съперника му.

Така на финала ще гледаме сблъсък между Люк Литлър и Джан ван Веен. За "Нюк" това е трети пореден финал, като той има един успех и едно поражение до момента. За нидерландеца това е дебютно участие на финала, но той вече мечтае за първата си титла при мъжете, след като има две такива при младежите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Томас Франк: Ако си успешен, феновете на Тотнъм ще бъдат зад теб

Томас Франк: Ако си успешен, феновете на Тотнъм ще бъдат зад теб

  • 3 яну 2026 | 01:23
  • 264
  • 0
Във Вила решиха - няма да купуват Харви Елиът

Във Вила решиха - няма да купуват Харви Елиът

  • 3 яну 2026 | 01:13
  • 359
  • 0
Фалстарт за Спортинг през 2026 г.

Фалстарт за Спортинг през 2026 г.

  • 3 яну 2026 | 01:01
  • 308
  • 0
Райо и Хетафе започнаха годината с равен

Райо и Хетафе започнаха годината с равен

  • 3 яну 2026 | 00:45
  • 285
  • 0
Ланс писа „тройка“ на десет от Тулуза и продължи да води в Лига 1

Ланс писа „тройка“ на десет от Тулуза и продължи да води в Лига 1

  • 3 яну 2026 | 00:26
  • 948
  • 1
Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

  • 2 яну 2026 | 23:43
  • 6564
  • 172
Виж всички

Водещи Новини

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

  • 2 яну 2026 | 23:43
  • 6564
  • 172
Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 8396
  • 25
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 10528
  • 7
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 8134
  • 4
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 11103
  • 6
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 20945
  • 8