Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк е убеден, че тимът му правилно е получил дузпата, с която спечели гостуването си на Интер с 1:0 в Шампионската лига. Той също така добави, че отмененият гол на мърсисайдци заради игра с ръка през първото полувреме е трябвало да бъде зачетен.

След мача Ван Дайк изгледа повторение на ситуацията как Алесандро Бастони дърпа фланелката на Флориан Виртц и заяви пред “Скай Спорт Италия” с голяма усмивка: “О, това е чиста дузпа, съдията така е свирил”, след което продължи: “Мисля, че голът ни след корнера също трябваше да бъде зачетен. Така че да речем, че сме квит”.

🚨🎙️ Virgil Van Dijk after watching a replay of the given penalty:



"Clear penalty! Ah, I don't know, the referee gives it...To be fair, I thought the goal we scored on the corner should have been given, so maybe this was to be equal..." @SkySport pic.twitter.com/LxiETRs8Ls — Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 10, 2025

Защитникът също така беше попитан за чудесната си статистика на “Джузепе Меаца”. “Невинаги съм печелил тук. Мисля, че дори си изкарах червен картон срещу Интер, когато още играх за Селтик. Също така направих дебюта си в Шампионската лига именно тук, срещу Милан, така че никога няма да забравя онзи ден. В момента сме в доста труден париод, като се опитваме да намерим постоянство. Играхме срещу много труден опонент, който е във форма, така че е добре, че взехме трите точки, и то в Милано”, коментира той.

Неизбежно нидерландецът беше запитан и за ситуацията със звездата на отбора Мохамед Салах. “Мо ще замине за Купата на африканските нации през уикенда, така че за нас нищо не се е променило. Ние бяхме напълно фокусирани тази вечер върху това да бием Интер и се радвам, че го направихме. Сега се концентрираме върху Брайтън и това е единственият ни фокус, нищо не се е променило. В съблекалнята всички бяха готови да се борят за емблемата и това е най-важното нещо”, допълни Ван Дайк.

