  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

  • 10 дек 2025 | 13:45
  • 1872
  • 11

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк е убеден, че тимът му правилно е получил дузпата, с която спечели гостуването си на Интер с 1:0 в Шампионската лига. Той също така добави, че отмененият гол на мърсисайдци заради игра с ръка през първото полувреме е трябвало да бъде зачетен.

След мача Ван Дайк изгледа повторение на ситуацията как Алесандро Бастони дърпа фланелката на Флориан Виртц и заяви пред “Скай Спорт Италия” с голяма усмивка: “О, това е чиста дузпа, съдията така е свирил”, след което продължи: “Мисля, че голът ни след корнера също трябваше да бъде зачетен. Така че да речем, че сме квит”.

Защитникът също така беше попитан за чудесната си статистика на “Джузепе Меаца”. “Невинаги съм печелил тук. Мисля, че дори си изкарах червен картон срещу Интер, когато още играх за Селтик. Също така направих дебюта си в Шампионската лига именно тук, срещу Милан, така че  никога няма да забравя онзи ден. В момента сме в доста труден париод, като се опитваме да намерим постоянство. Играхме срещу много труден опонент, който е във форма, така че е добре, че взехме трите точки, и то в Милано”, коментира той.

Неизбежно нидерландецът беше запитан и за ситуацията със звездата на отбора Мохамед Салах. “Мо ще замине за Купата на африканските нации през уикенда, така че за нас нищо не се е променило. Ние бяхме напълно фокусирани тази вечер върху това да бием Интер и се радвам, че го направихме. Сега се концентрираме върху Брайтън и това е единственият ни фокус, нищо не се е променило. В съблекалнята всички бяха готови да се борят за емблемата и това е най-важното нещо”, допълни Ван Дайк.

Снимки: Gettyimages

