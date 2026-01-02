Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Мениджърът на Страсбург Лиъм Росиниър се очертава като водещ кандидат за заместник на Енцо Мареска начело на Челси, след като раздялата с италианеца беше официално потвърдена от „сините“. Интересното е, че не става въпрос за някое от големите имена в европейския футбол, нито дори за треньор с опит в Шампионската лига.

Въпреки това споменаването на Лиъм Росиниър не би трябвало да е изненада. В момента англичанинът е начело на Страсбург – друг клуб от портфолиото на собствениците на Челси. Това означава, че евентуалното му преминаване в Лондон едва ли ще бъде трудно за осъществяване.

По-големият въпрос е дали подобен ход би донесъл успех на терена. Мареска си тръгна след серия от една победа в седем мача, като в момента “сините” се намират на три точки от топ четири и без гаранция, че петото място ще осигури участие в Шампионската лига, както се случи в края на миналия сезон.

Несигурност има и в Европа, където „сините“ все още имат работа за вършене, ако искат да продължат напред в Шампионската лига. Те имат 10 точки от шест мача в груповата фаза, а през миналия сезон 11 точки бяха магическото число за място в плейофите, докато за директно класиране в топ осем бяха нужни 16. Поверяването на последните два мача на новак би било смело решение.

Макар да е сравнително неопитен в европейските клубни турнири, Росиниър е впечатлил в други аспекти. Тук “Мирър” разглежда по-отблизо човека, който може да завърши сезона начело на „Стамфорд Бридж“.

Росиниър произхожда от футболно семейство и от ранна възраст научава за суровата реалност на треньорската професия. Баща му, Лирой, е бил играч на отбори като Уест Хам и Фулъм , преди да се насочи към треньорството, като най-успешният му период е начело на Торки Юнайтед в началото на 2000-те години.

Вторият му престой в клуба от Девън обаче продължава едва 10 минути, след като новите собственици решават, че той не е човекът, когото искат. По това време Лиъм е играч във Премиър лийг и записва над 100 мача в елита с екипите на Фулъм, Рединг, Хъл Сити и Брайтън.

След период като треньор в Брайтън той получава възможност да натрупа сериозен опит в Дарби Каунти през сезон 2019/20. Първият му сезон на „Прайд Парк“ е като асистент на Филип Коку, като остава в клуба и след уволнението на нидерландеца през ноември 2020 г., работейки под ръководството на Уейн Рууни.

Това е труден период за „овните“, които едва избягват изпадането през първия сезон на Рууни, а през втория отпадат, след като две наказания с отнемане на точки на практика предрешават съдбата им. Трудността на задачата обаче е оценена и Росиниър поема временно отбора, след като Рууни напуска Дарби, а през ноември 2022 г. застава начело на бившия си клуб Хъл Сити.

„Тигрите“ са само на точка над зоната на изпадащите, когато Росиниър поема управлението, но нещата бързо се подобряват. Те завършват на 15-о място, на 14 точки от опасната зона, а през първия пълен сезон на мениджъра на косъм изпускат място в плейофите.

Неочаквано и противоречиво обаче, това не се оказва достатъчно, за да запази работата си. Председателят на Хъл Сити Акун Илъджалъ посочва като причина „разлика в мненията“, като Росиниър не успява да наложи атакуващия стил на игра, който собственикът иска да вижда.

„Лиъм е много добър треньор и ще бъде много успешен - казва Илъджалъ пред BBC Humberside. - Той е млад и има страхотен характер, който кара отбора да го обича.“

Хъл се обръща към Тим Валтер, но този ход не се оказва успешен. Германецът е уволнен само шест месеца след началото на новия сезон, а неговият наследник Рубен Селес едва успява да спаси отбора в последния кръг. Както Илъджалъ предрича обаче, възходът на Росиниър продължава далеч от клуба от Чемпиъншип.

Той поема Страсбург след напускането на Патрик Виейра. Клубът от Елзас завършва на 13-то място през сезон 2023/24, но се възползва от новия треньор и привличането на нови играчи, включително някои от Челси.

След като достига средата на сезона на девето място, отборът на Росиниър се изстрелва нагоре в класирането през втората половина на кампанията. Те записват серия от 12 мача без загуба между февруари и началото на май, като допускат само седем гола в този период, демонстрирайки защитните умения на своя мениджър.

Две загуби в последните два мача слагат край на надеждите за класиране в Шампионската лига, но отборът все пак достига до Лигата на конференциите – първо участие в европейски турнир от загубата в плейофите на Лига Европа през август 2019 г. През настоящия сезон те завършиха начело в груповата фаза на турнира с пет победи и едно равенство, като същевременно спечелиха четири от първите си пет мача в лигата, преди спадът в представянето им напоследък.

Без съмнение ще има много въпроси към Росиниър, ако той действително бъде избран за поста в Челси. Въпреки това той вече е показал способността си да се справя с трудни ситуации и да постига резултати. Следващата му задача е да направи същото в клуб, където очакванията са по-високи от всичко, с което се е сблъсквал досега.



ТОМ ВИКТОР, “МИРЪР”