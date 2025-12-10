Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Карагър: Пролича си, че Слот разполага с пълната подкрепа на феновете

Карагър: Пролича си, че Слот разполага с пълната подкрепа на феновете

  • 10 дек 2025 | 16:06
  • 436
  • 1

Мениджърът Арне Слот разполага с пълна подкрепа от привържениците на Ливърпул и това си пролича от реакцията им при успеха с 1:0 над Интер в мач от Шампионската лига, заяви Джейми Карагър. Легендарният защитник на клуба добави, че нидерландецът се е нуждаел от тази победа най-много от всички заради скандала с Мохамед Салах от последните дни. Египтянинът заяви през уикенда, че се чувства предаден от мърсисайдци. Той също така обвини задочно своя наставник с думите, че "някой" иска да изгони футболист, който има 250 гола, две титли от Премиър лийг и една от ШЛ.

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

"Победата бе абсолютно задължителна за Ливърпул. Те по принцип трябва да печелят всеки мач, но срещу Интер мениджърът се нуждаеше от нея повече отвсякога заради това, което преживя в последните дни. Най-важна според мен бе реакцията на феновете, които скандираха името му през първото полувреме. Резултатът бе 0:0, а те го подкрепиха напълно. Това прави победата още по-голяма. В Милано се печели трудно, а в последния си мач Ливърпул падна като домакин срещу ПСВ Айндховен. Радвам се за Арне, защото преминава през ужасен сезон. Да, той също може да върши по-добра работа, но миналите резултати не зачеркват този", каза още Карагър, цитиран от Sky Sports.

Снимки: Gettyimages

