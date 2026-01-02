Съставите на Каляри и Милан: Фюлкруг е на резервната скамейка

Каляри и Милан откриват 18-ия кръг в италианската Серия А с мач, който има значение за отборите от двете страни на таблицата.

Ситуацията на върха в Ботуша е една от най-заплетените от топ 5 първенствата в Европа. "Росонерите" стартират вечерта на второто място с възможност да изместят от върха градския си съперник Интер за следващите 48 часа, като в битката за "Скудетото" яростно залепен е и шампионът Наполи. Междувременно Ювентус и Рома продължават да поддържат добро темпо и все още са скрити фаворити за титлата в "Калчото", така че грешна стъпка на Макс Алегри и копмания ще зарадва цели четири отбора.

Каляри от своя страна се откъсна от зоната на изпадащите на психологически добра граница от 6 точки. Въпреки това Сардинци имат мач повече от първия под чертата Верона, което запазва опасно близката дистанция спрямо тройката на дъното.

В последния си мач за 2025 г. Каляри стигна до обрат с 2:1 срещу Торино. Спрямо този мач старши треньорът Фабио Писакане направи една ротация в обтрана, като Хуан Родригес замени Алесандро Дейола. Непосредствено зад нападателите този път застана Адам Оберт вместо Рияд Идриси.

Голямата новина в състава на Милан от деня бе свързана с финализирането на сделката с Уест Хам за Никлас Фюлкруг, който премина като при "росонерите" като преотстъпен до лятото с клауза за откупка в размер на 13-14 млн евро. Германецът бе разпределен в групата още за настоящия мач, но не попадна в титулярния състав, а за сметка на това стартира двубоя на резервната скамейка. Иначе Масимилиано Алегри извърши няколко промени спрямо победата срещу Верона с 3:0 през миналия уикенд. Давиде Бартезаги стартира в отбрана на мястото на Страхиня Павлович, а в халфовата линия Юсуф Фофана се появи Юсуф Фофана вместо Кристофър Нкунку. На върха на нападението пък Рафаел Леао започна вместо Кристиан Пулишич.

Срещата стартира в 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието ѝ в реално време.

КАЛЯРИ - МИЛАН



СЕРИЯ А, XVIII КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Каляри: 1. Елия Каприле, 28. Габриеле Дзапа, 6. Себастиано Луперто, 15, Хуан Родригес, 2. Марко Палестра, 4. Лука Мацители, 16. Матео Прати, 8. Мишел Адопо, 33. Адам Оберт, 9. Семих Кълъчсой, 94. Себастиано Еспозито

Старши треньор: Фабио Писакане



Милан: 16. Майк Менян, 23. Фикайо Томори, 5. Кони Де Винтер, 33. Давиде Бартезаги, 56. Алексис Салемакерс, 19. Юсуф Фофана, 14. Лука Модрич, 12. Адриен Рабио, 2. Первис Еступинян, 8. Рубен Лофтъс-Чийк, 10. Рафаел Леао

Старши треньор: Масимилиано Алегри



НАЧАЛО: 2 ануари 2025 г. (петък) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Унипол Домус", Каляри

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Росарио Абисо