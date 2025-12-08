Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Новината за това, че Мохамед Салах ще бъде изваден от групата на Ливърпул за утрешното гостуване срещу Интер в Шампионската лига, се потвърди. Египтянинът, който предизвика доста сериозно напрежение в клуба с интервюто си след равенството с Лийдс в събота, няма да пътува за Милано с отбора. Все още не е ясно дали Арне Слот ще върне крилото в разширения състав за мача с Брайтън на “Анфийлд” в края на седмицата. Този двубой e последният преди Салах да замине за участието на Египет на Купата на африканските нации. Самият играч заяви, че се е обадил на родителите си да присъстват на срещата с “чайките”, намеквайки, че този мач може да бъде неговото сбогуване с феновете.

Иначе днес Салах взе участие в откритата тренировка на Ливърпул, като египтянинът видимо бе в добро настроение и комуникацията му с останалите играчи на мърсисайдци бе напълно нормална. Между него и мениджъра на отбора Арне Слот обаче нямаше никаква пряка интеракция.

Според повечето източници на Острова нидерландският мениджър отново е получил пълната подкрепа на ръководството.

Целият изблик на Салах бе предизвикан от решението на Слот да го остави на пейката в последните три мача на Ливърпул.

Mohamed Salah takes part in Liverpool training following his controversial interview at the weekend 🔴 pic.twitter.com/dX4V98Lzf5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2025

Според Дейвид Орнстийн от “Ди Атлетик” решението за това Салах да бъде изваден от групата на Ливърпул за утрешния мач е било взето от спортния директор Ричард Хюз, който го е синхронизирал със собствениците на клуба. Така ръководството иска да покаже подкрепата си към Слот. Същевременно на това решение не се гледа като на дисциплинарна мярка срещу Салах. Според Орнстийн на “Анфийлд” виждат цялата ситуация като нещо временно и не планират раздяла с египтянина по време на януарски трансферен прозорец. Нещо повече - ръководството продължава да гледа на него като на много важен играч и иска Салах да изпълни двугодишния си договор, който подписа през април.

Коди Гакпо, Ватару Ендо и Федерико Киеза пропуснаха днешната тренировка и също не бяха включени в групата.

