Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте късните мачове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Шеф на Байерн отрече за интерес към Салах

Шеф на Байерн отрече за интерес към Салах

  • 9 дек 2025 | 22:25
  • 568
  • 0

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл отхвърли спекулациите за евентуално привличане на звездата на Ливърпул Мохамед Салах.

„Имаме изключителен талант в лицето на Ленарт Карл. Няма смисъл да поставяме някой преди него сега“, каза Еберл пред DAZN преди мача от Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон).

Бъдещето на Салах в Ливърпул е неясно, след като той не беше включен в състава на „червените“ за двубоя срещу Интер след избухването му по време на интервю след срещата от Премиър лийг срещу Лийдс в събота.

Египетският национал подписа нов договор през април, което го направи най-високоплатеният играч на клуба, но той бе оставен на пейката за трети пореден мач.

„Прочетох изявленията му, но не ги следих подробно. Честно казано, какво ще се случи след това не е мой проблем, Слава Богу“, каза Еберл.

Той добави, че Байерн няма да бъде активен през предстоящия зимен трансферен прозорец.

„Нашият отбор е супер хомогенен и от наша гледна точка е балансиран както в нападение, така и в защита“, каза спортният директор на баварците.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 12046
  • 37
Олимпиакос спечели първата си победа в ШЛ, гредите и страхотен вратар спасиха Кайрат от разгром

Олимпиакос спечели първата си победа в ШЛ, гредите и страхотен вратар спасиха Кайрат от разгром

  • 9 дек 2025 | 19:31
  • 7415
  • 0
Разследват клубове и федерацията в Аржентина за пране на пари

Разследват клубове и федерацията в Аржентина за пране на пари

  • 9 дек 2025 | 19:13
  • 956
  • 1
Меси взе награда за Най-полезен играч и влезе в историята на МЛС

Меси взе награда за Най-полезен играч и влезе в историята на МЛС

  • 9 дек 2025 | 18:51
  • 8413
  • 155
Добри новини за Леао и Милан

Добри новини за Леао и Милан

  • 9 дек 2025 | 18:38
  • 1041
  • 0
Ковач не приема критиките за стила на Дортмунд и допусна ротации в състава

Ковач не приема критиките за стила на Дортмунд и допусна ротации в състава

  • 9 дек 2025 | 18:37
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 88344
  • 37
Интер 0:0 Ливърпул, отменен гол на Конате и важно спасяване на Алисон

Интер 0:0 Ливърпул, отменен гол на Конате и важно спасяване на Алисон

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 5093
  • 5
Барселона 2:1 Айнтрахт (Франкфурт), втори гол на Жул Кунде

Барселона 2:1 Айнтрахт (Франкфурт), втори гол на Жул Кунде

  • 9 дек 2025 | 22:00
  • 5080
  • 25
Аталанта 2:1 Челси, Де Кетеларе изведе домакините напред

Аталанта 2:1 Челси, Де Кетеларе изведе домакините напред

  • 9 дек 2025 | 23:25
  • 3297
  • 2
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 12046
  • 37
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 11444
  • 3