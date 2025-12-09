Шеф на Байерн отрече за интерес към Салах

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл отхвърли спекулациите за евентуално привличане на звездата на Ливърпул Мохамед Салах.

„Имаме изключителен талант в лицето на Ленарт Карл. Няма смисъл да поставяме някой преди него сега“, каза Еберл пред DAZN преди мача от Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон).

Бъдещето на Салах в Ливърпул е неясно, след като той не беше включен в състава на „червените“ за двубоя срещу Интер след избухването му по време на интервю след срещата от Премиър лийг срещу Лийдс в събота.

Max Eberl asked if Bayern would be interested in bringing in Mohamed Salah: "We have an outstanding talent in Lennart Karl. Putting someone ahead of him now makes absolutely no sense" [@DAZN_DE] pic.twitter.com/ylbgkgmLAG — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 9, 2025

Египетският национал подписа нов договор през април, което го направи най-високоплатеният играч на клуба, но той бе оставен на пейката за трети пореден мач.

„Прочетох изявленията му, но не ги следих подробно. Честно казано, какво ще се случи след това не е мой проблем, Слава Богу“, каза Еберл.

Той добави, че Байерн няма да бъде активен през предстоящия зимен трансферен прозорец.

„Нашият отбор е супер хомогенен и от наша гледна точка е балансиран както в нападение, така и в защита“, каза спортният директор на баварците.

Следвай ни:

Снимки: Imago