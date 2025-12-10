Робъртсън: Салах е сред най-великите в историята на Ливърпул, дано да продължа да играя с него

Ливърпул сложи край на кризата с победата си тази вечер срещу Интер, но случаят с Мохамед Салах продължава да виси като черни облаци над „червените“. Ситуацията е деликатна и опитният Андрю Робъртсън изрази това след мача срещу италианския тим. Както е известно, звездата на мърсисайдци остана извън групата за мача в Милано след експлозивните изявления след мача с Лийдс, които разтревожиха клуба и треньора Арне Слот, и все още не е ясно дали ще бъде върнат в състава за мача в събота срещу Брайтън.

„Това е трудна ситуация. Говорим за един от най-великите играчи, които някога са представяли този клуб. Обичам да играя с него в Ливърпул, надявам се да продължа да го правя“, заяви пред Prime Video Робъртсън, който има дълъг път рамо до рамо с египетския национал. „Подписах в същия трансферен прозорец като него и преминахме през толкова много възходи и падения. Каквото стана, стана. Всички сме заедно в съблекалнята и това се видя днес“, добави защитникът, който смята, че победата над Интер е била „изключително важна“ за Ливърпул.

„Знаехме, че отиваме на труден стадион, за да се изправим срещу отбор, който е в добра форма. Трябваше да се борим и да бъдем устойчиви. Да запазим суха мрежа беше от решаващо значение и след това успяхме да отбележим гол. Всички имахме нужда от това. Знаем, че резултатите и представянията не са били достатъчно добри. Важно е този клуб да е в Шампионската лига. Това беше огромен резултат за всички нас“, подчерта Робъртсън.

