Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Робъртсън: Салах е сред най-великите в историята на Ливърпул, дано да продължа да играя с него

Робъртсън: Салах е сред най-великите в историята на Ливърпул, дано да продължа да играя с него

  • 10 дек 2025 | 10:22
  • 219
  • 0

Ливърпул сложи край на кризата с победата си тази вечер срещу Интер, но случаят с Мохамед Салах продължава да виси като черни облаци над „червените“. Ситуацията е деликатна и опитният Андрю Робъртсън изрази това след мача срещу италианския тим. Както е известно, звездата на мърсисайдци остана извън групата за мача в Милано след експлозивните изявления след мача с Лийдс, които разтревожиха клуба и треньора Арне Слот, и все още не е ясно дали ще бъде върнат в състава за мача в събота срещу Брайтън.

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

„Това е трудна ситуация. Говорим за един от най-великите играчи, които някога са представяли този клуб. Обичам да играя с него в Ливърпул, надявам се да продължа да го правя“, заяви пред Prime Video Робъртсън, който има дълъг път рамо до рамо с египетския национал. „Подписах в същия трансферен прозорец като него и преминахме през толкова много възходи и падения. Каквото стана, стана. Всички сме заедно в съблекалнята и това се видя днес“, добави защитникът, който смята, че победата над Интер е била „изключително важна“ за Ливърпул.

„Знаехме, че отиваме на труден стадион, за да се изправим срещу отбор, който е в добра форма. Трябваше да се борим и да бъдем устойчиви. Да запазим суха мрежа беше от решаващо значение и след това успяхме да отбележим гол. Всички имахме нужда от това. Знаем, че резултатите и представянията не са били достатъчно добри. Важно е този клуб да е в Шампионската лига. Това беше огромен резултат за всички нас“, подчерта Робъртсън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 4263
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 91548
  • 37
Ювентус още търси необходимото постоянство

Ювентус още търси необходимото постоянство

  • 10 дек 2025 | 07:00
  • 800
  • 0
Руи Боржеш: Огънахме се при статичните положения

Руи Боржеш: Огънахме се при статичните положения

  • 10 дек 2025 | 06:46
  • 713
  • 0
Арсенал ще брани първото място срещу коварен съперник

Арсенал ще брани първото място срещу коварен съперник

  • 10 дек 2025 | 06:40
  • 1161
  • 1
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 2157
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 2393
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 91548
  • 37
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 2157
  • 3
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 4263
  • 3
В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

  • 10 дек 2025 | 10:00
  • 1023
  • 1
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

  • 10 дек 2025 | 00:02
  • 36242
  • 25