Интер 0:0 Ливърпул

Интер и Ливърпул играят при резултат 0:0 на "Сан Сиро" в най-интересния мач от шестия кръг на основната фаза на Шампионската лига. След четири поредни победи "нерадзурите" допуснаха първата си загуба в надпреварата в миналия кръг, когато отстъпиха на Атлетико Мадрид. Миналогодишният финалист заема четвъртото място с 12 точки. Мърсисайдци пък имат девет пункта след първите пет кръга и заемат 13-ата позиция в класирането.

Интер влиза в този двубой в доста по-добра форма и изостава само на точка от върха в Серия "А". Ливърпул продължава да е в криза. След като победи Реал Мадрид на "Анфийлд" в началото на ноември, тимът на Арне Слот записа само една победа в следващите си шест мача. В миналия кръг на Шампионската лига пък английският шампион бе разгромен с 1:4 от ПСВ Айндховен на "Анфийлд". На всичко отгоре напрежението се увеличи след бомбастичното интервю, което даде Мохамед Салах в събота вечерта. То доведе до изваждането на египтянина от групата за днешния мача. Все пак Ливърпул няма загуба в последните си три двубоя, а освен това мърсисайдци имат четири победи от шестте си мача срещу Интер, в това число и успехът с 2:0 при последното гостуване на "червените" на този съперник през 2022 година.

Хенрих Мхитарян се завръща сред титулярите на Интер за първи път от октомври. Мануел Аканжи бе болен от грип, но се е възстановил и също започва. Луис Енрике също получава място сред 11-те след силното си представяне срещу Комо.

Арне Слот е направил четири промени в своя състав в сравнение с мача с Лийдс. Андрю Робъртсън и Джо Гомес се завръщат на двата фланга на отбраната, заменяйки Милош Керкез и Конър Брадли. Алексис Мак Алистър започва в халфовата линия за сметка на Флориан Виртц, който е на пейката за началото. Александър Исак също стартира заедно с Юго Екитике в система 4-4-2. Коди Гакпо е контузен, а Федерико Киеза е болен.

The Reds to take on Inter 👊🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2025

