Фалстарт за Спортинг през 2026 г.

Отборът на Спортинг (Лисабон) започна с грешна стъпка 2026 г. в опита си да защити титлата в Лига Португал. Този път „лъвовете“ направиха равенство 1:1 срещу тима на Жил Висенте.

Шампионите останаха на 4 точки от лидера Порто, който тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Жил Висенте от своя страна продължи да представлява пълна мистерия и за чужди, и за свои, след като записа пето поредно равенство в шампионата.

Иначе двубоят не се развиваше никак зле до един момент за „лъвовете“, които нанесоха удар в 45-ата минута. В голмайстор се превърна обичайният заподозрян Луис Суарес от Еквадор.

📲 O golo de Luis Suárez frente ao Gil Vicente FC ⚽️ #GVFCSCP pic.twitter.com/URSkRUBzQU — Sporting CP (@SportingCP) January 2, 2026

След почивката обаче Гонсало Инасио си изкара директен червен картон и остави шампионите с човек по-малко. Гостите опитаха да се окопитят и да задържат аванса си, но в 87-ата минута рухнаха. Тогава се разписа Карлос Едуардо, който оформи крайния резултат.

⏹️ Empate em Barcelos, na 17.ª jornada da Liga Portugal Betclic.



⚽️ Luis Suárez

🔴 1-1 🟢 // #GVFCSCP pic.twitter.com/5z7RsIwjPM — Sporting CP (@SportingCP) January 2, 2026

Междувременно се изигра и още един мач от Лига Португал тази вечер. В него Витория (Гимараеш) победи с 2:1 Насионал. Головете за победителите вкараха Ноа Савиоло (70’) и Родриго Абаскал (87’), а за гостите почетно попадение отбеляза Чинеб Лабиди (90'+2’).

A winning start to 2026 👊



⚽️ Noah Saviolo e Rodrigo Abascal #UnidosPeloVitória • #VSCCDN pic.twitter.com/Mp4V8rgU7y — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 2, 2026