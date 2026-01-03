Фалстарт за Спортинг през 2026 г.

Отборът на Спортинг (Лисабон) започна с грешна стъпка 2026 г. в опита си да защити титлата в Лига Португал. Този път „лъвовете“ направиха равенство 1:1 срещу тима на Жил Висенте.
Шампионите останаха на 4 точки от лидера Порто, който тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Жил Висенте от своя страна продължи да представлява пълна мистерия и за чужди, и за свои, след като записа пето поредно равенство в шампионата.
Иначе двубоят не се развиваше никак зле до един момент за „лъвовете“, които нанесоха удар в 45-ата минута. В голмайстор се превърна обичайният заподозрян Луис Суарес от Еквадор.
След почивката обаче Гонсало Инасио си изкара директен червен картон и остави шампионите с човек по-малко. Гостите опитаха да се окопитят и да задържат аванса си, но в 87-ата минута рухнаха. Тогава се разписа Карлос Едуардо, който оформи крайния резултат.
Междувременно се изигра и още един мач от Лига Португал тази вечер. В него Витория (Гимараеш) победи с 2:1 Насионал. Головете за победителите вкараха Ноа Савиоло (70’) и Родриго Абаскал (87’), а за гостите почетно попадение отбеляза Чинеб Лабиди (90'+2’).