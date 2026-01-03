Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Фалстарт за Спортинг през 2026 г.

Фалстарт за Спортинг през 2026 г.

  • 3 яну 2026 | 01:01
  • 55
  • 0
Фалстарт за Спортинг през 2026 г.

Отборът на Спортинг (Лисабон) започна с грешна стъпка 2026 г. в опита си да защити титлата в Лига Португал. Този път „лъвовете“ направиха равенство 1:1 срещу тима на Жил Висенте.

Шампионите останаха на 4 точки от лидера Порто, който тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Жил Висенте от своя страна продължи да представлява пълна мистерия и за чужди, и за свои, след като записа пето поредно равенство в шампионата.

Иначе двубоят не се развиваше никак зле до един момент за „лъвовете“, които нанесоха удар в 45-ата минута. В голмайстор се превърна обичайният заподозрян Луис Суарес от Еквадор.

След почивката обаче Гонсало Инасио си изкара директен червен картон и остави шампионите с човек по-малко. Гостите опитаха да се окопитят и да задържат аванса си, но в 87-ата минута рухнаха. Тогава се разписа Карлос Едуардо, който оформи крайния резултат.

Междувременно се изигра и още един мач от Лига Португал тази вечер. В него Витория (Гимараеш) победи с 2:1 Насионал. Головете за победителите вкараха Ноа Савиоло (70’) и Родриго Абаскал (87’), а за гостите почетно попадение отбеляза Чинеб Лабиди (90'+2’).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристъл Палас счупи клубния рекорд за играча, прекъснал сушата от трофеи на Тотнъм

Кристъл Палас счупи клубния рекорд за играча, прекъснал сушата от трофеи на Тотнъм

  • 2 яну 2026 | 19:30
  • 4960
  • 0
Спалети за най-новото около състава на Ювентус, трансферите и евентуален нов негов договор

Спалети за най-новото около състава на Ювентус, трансферите и евентуален нов негов договор

  • 2 яну 2026 | 18:42
  • 1402
  • 0
Ювентус обяви нов спортен директор, който вече е работил в клуба

Ювентус обяви нов спортен директор, който вече е работил в клуба

  • 2 яну 2026 | 17:46
  • 1920
  • 1
Аморим: Няма да правим промени през трансферния прозорец, никой не е искал да напуска

Аморим: Няма да правим промени през трансферния прозорец, никой не е искал да напуска

  • 2 яну 2026 | 17:21
  • 4260
  • 11
Арне Слот: Не бива да гледаме към онези два тима на върха

Арне Слот: Не бива да гледаме към онези два тима на върха

  • 2 яну 2026 | 17:14
  • 9614
  • 20
Временният мениджър на Челси: Играчите са професионалисти и знаят какво да правят

Временният мениджър на Челси: Играчите са професионалисти и знаят какво да правят

  • 2 яну 2026 | 16:27
  • 3030
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

  • 2 яну 2026 | 23:43
  • 5333
  • 29
Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 7968
  • 21
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 10283
  • 6
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 7380
  • 2
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 10687
  • 6
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 20440
  • 7