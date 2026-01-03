Томас Франк: Ако си успешен, феновете на Тотнъм ще бъдат зад теб

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк беше освиркан от феновете на собствения си отбор след равенството - 0:0 срещу бившия му отбор Брентфорд и макар треньорът да разбира разочарованието на запалянковците, той вярва, че успехите ще промени отношението им. Феновете скандираха „скучен, скучен Тотнъм“, които също така пяха имената на бивши футболисти на Тотнъм, а когато Франк отиде да аплодира привържениците в края на мача, беше посрещнат с хор от освирквания, пише агенция Reuters.

„Има няколко неща в последните две гостувания, които искам да подчертая положително. Мисля, че бяхме много добри в защита. Работим много усилено върху офанзивната част на играта ни и разбираме разочарованието. Аз го споделям“, заяви Томас Франк.

Мениджърът беше попитан дали може да бъде успешен начело на „шпорите“ без подкрепата на привържениците на тима.

„Ще се опитам да обърна този въпрос с думите, че ако си успешен, феновете на Тотнъм ще бъдат зад теб. Те ще ни подкрепят“, увери Франк.