Томас Франк: Ако си успешен, феновете на Тотнъм ще бъдат зад теб

  • 3 яну 2026 | 01:23
  • 265
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк беше освиркан от феновете на собствения си отбор след равенството - 0:0 срещу бившия му отбор Брентфорд и макар треньорът да разбира разочарованието на запалянковците, той вярва, че успехите ще промени отношението им. Феновете скандираха „скучен, скучен Тотнъм“, които също така пяха имената на бивши футболисти на Тотнъм, а когато Франк отиде да аплодира привържениците в края на мача, беше посрещнат с хор от освирквания, пише агенция Reuters.

„Има няколко неща в последните две гостувания, които искам да подчертая положително. Мисля, че бяхме много добри в защита. Работим много усилено върху офанзивната част на играта ни и разбираме разочарованието. Аз го споделям“, заяви Томас Франк.

Предпазлив Тотнъм взе точка в лондонско дерби
Предпазлив Тотнъм взе точка в лондонско дерби

Мениджърът беше попитан дали може да бъде успешен начело на „шпорите“ без подкрепата на привържениците на тима.

„Ще се опитам да обърна този въпрос с думите, че ако си успешен, феновете на Тотнъм ще бъдат зад теб. Те ще ни подкрепят“, увери Франк.

