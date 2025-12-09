Легенда на Ливърпул громи „позорния“ Салах

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър отправи унищожителна критика към Мохамед Салах, определяйки скорошното експлозивно интервю на нападателя като „позор“ и го обвини в пресметнат опит да нанесе „максимални щети“ на клуба. Противоречивите коментари на Салах пред репортери на „Елънд Роуд“, където той заяви, че клубът го е „хвърлил под автобуса“ и че няма отношения с мениджъра Арне Слот, предизвикаха шок на „Анфийлд“.

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Последствията бяха незабавни, като египетската звезда беше извадена от състава за предстоящия мач на Ливърпул от Шампионската лига срещу Интер Милано във вторник.

Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

Говорейки в предаването „Monday Night Football“ на Sky Sports, Карагър не се сдържа, отхвърляйки всякаква идея, че избухването на Салах е било просто емоционална реакция.

„Мислех, че това, което направи след мача, е позор“, заяви Карагър. „Някои хора го представиха като емоционално избухване, но аз не мисля така. Смятам, че всеки път, когато Мо Салах спира в зоната с журналисти, което е правил четири пъти за осем години в Ливърпул, това е хореографирано от него и неговия агент, за да причини максимални щети и да укрепи собствената си позиция.“

Бившият защитник на Ливърпул твърди, че Салах умишлено е изчакал лош резултат, за да изрази недоволството си, целяйки да подкопае както клуба, така и мениджъра Арне Слот.

„Той избра този уикенд, за да направи това сега, и изчака лош резултат“, обясни Карагър. „Феновете на Ливърпул, мениджърът, целият клуб се чувстват като в калта в момента, а той избра този момент, за да нападне мениджъра и може би да се опита да го уволни.“

Карагър направи паралели с предишен инцидент, обвинявайки Салах, че е използвал подобни тактики, за да окаже натиск върху собствениците на клуба за нов договор. „Той направи това преди 12 месеца и аз го критикувах в това предаване за това. Той играеше със сърцата на феновете на Ливърпул“, каза той, позовавайки се на време, когато договорната ситуация на Салах доведе до фенски кампании като „Дайте на Мо парите му“.

Оуен също разкритикува Салах

Коментаторът се спря особено на коментара на Салах „хвърлен под автобуса“, обръщайки обвинението обратно към самия играч.

„Изречението, което се откроява за мен, е „хвърлен под автобуса“. Той се опита да хвърли клуба под автобуса два пъти през последните 12 месеца“, твърди Карагър. „С мениджъра в момента Салах трябва да прави всичко възможно, за да помогне на клуба да излезе от най-лошата серия от резултати, която са имали от 50-те години на миналия век, а той не го е направил.“

Рууни: Не Ливърпул хвърли Салах под автобуса, а стана точно обратното

Междувременно мениджърът Арне Слот призна, че „няма представа“ дали египетската звезда някога ще играе отново за клуба.

Салах беше изваден от групата за пътуване до Милано след интервю, в което обвини клуба, че го е „хвърлил под автобуса“. Решението, описано като ход на ръководството на клуба, а не като официално наказание, дойде, след като Салах тренира с отбора в понеделник сутринта, преди да бъде информиран, че няма да лети за Италия.

Изправен пред интензивен медиен интерес, Слот изглеждаше напрегнат, докато се обръщаше към противоречивата ситуация. Когато беше притиснат дали Салах има бъдеще на „Анфийлд“, мениджърът беше прям: „Нямам представа. Не мога да отговоря на този въпрос в този момент.“

Нидерландският треньор, който е под напрежение след лоша серия от само четири победи в 15 мача, настоя, че клубът трябва да реагира на публичните коментари на играча. „Обикновено съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб“, заяви Слот. „Когато играч казва такива неща, ние трябва да реагираме като клуб. И виждате, че той не е тук.“

Въпреки това Слот не затвори напълно вратата за потенциално завръщане. „Аз съм твърдо убеден, че винаги има възможност за завръщане на играч“, добави той.