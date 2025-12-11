Популярни
  Ливърпул
  2. Ливърпул
Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

  • 11 дек 2025 | 12:15
  • 844
  • 0
Мохамед Салах е в обтегнати отношения с Арне Слот и бе изваден от групата за гостуването на Ливърпул на Интер в шестия кръг от груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА, което завърши с победа за англичаните.

Напускането на египетския национал при отварянето на трансферния прозорец изглежда като все по-реална възможност, а саудитската лига вече официално регистрира интереса си към нападателя. Омар Мугарбел, изпълнителен директор на саудитското първенство, потвърди амбицията Салах да бъде привлечен по време на януарския трансферен прозорец.

„Салах е добре дошъл в саудитската лига, но клубовете са тези, които отговарят за преговорите с играчите. Със сигурност Салах е цел“, коментира той по време на събитието World Football Summit, проведено в Рияд.

Полемиката около Салах придоби нови измерения след мача срещу Лийдс, в който той дори не бе използван.

„Дори не мога да повярвам на това, много съм разочарован. Направих толкова много за Ливърпул, всички го виждат, особено през миналия сезон. Не знам защо съм на пейката, чувствам, че клубът ме хвърля под автобуса. Това е моето усещане. Винаги съм казвал, че имам добри отношения с треньора, но изведнъж тези отношения престанаха да съществуват. И не знам защо. Имах среща с него и той знае как се чувствам. Това, което правят с емн, е неприемливо и не знам защо избраха мен, честно казано. „Нека хвърлим Мо под автобуса, защото той е проблемът на отбора“. Не мисля, че аз съм проблемът на отбора“, бяха част от думите на Салах.

През миналия сезон Салах беше свързван с напускане на „Анфийлд“ – саудитската лига беше посочена като възможност – но в крайна сметка той поднови договора си за две години. Египетският национал премина от Рома в Ливърпул през сезон 2017/2018.

