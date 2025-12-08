Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

Какво следва по темата за Мохамед Салах и Ливърпул? Този въпрос вълнува всички фенове на тима, след като нападателят влезе в конфликт с мениджъра Арне Слот. Наставникът взе решение да не разчита на нападателя за мача с Интер в Шампионската лига и го остави извън групата за двубоя на “Джузепе Меаца” във вторник вечер.

Ето какво заяви Слот по основните теми

Говорихте ли със Салах?

Уведомихме го, че няма да пътува с нас. Това е единствената комуникация от наша страна към него. Преди събота двамата сме разговаряли много – понякога по-дълго, понякога по-кратко. Обикновено съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб. Когато играч каже такива неща, ние трябва да реагираме като клуб. И виждате, че него го няма тук тук.

За развалените отношения между двамата

Изобщо не съм почувствал такова нещо. Беше изненада за мен, когато чух коментарите му. Той има право да възприема нещата по свой начин. Когато вече не го пусках да играе – обикновено играчите тогава не харесват треньора чак толкова – но той беше много уважителен към служителите и съотборниците си и тренираше много здраво, така че беше малка изненада, когато чух, че е направил тези коментари. Но това не е първият път, в който някой футболист не играе и… Моята реакция също е ясна – и затова сега той не е тук.

Дали Салах е искал да каже, че имате нещо лично срещу него?

Единственият, който може да отговори на това, е самият Мо. Мога да предполагам, но не мисля, че това е правилното нещо в този момент. Трудно ми е да кажа кого точно има предвид в тази ситуация.

Ще се завърне ли той в тима?

Вярвам твърдо, че за един играч винаги има път назад.

Изиграл ли Мо последния си мач за Ливърпул?

Нямам представа, не мога да отговоря на този въпрос в момента.



За трудностите на тима

Като отбор изпитваме все по-големи трудности този сезон със схемите на игра, които противниците използват срещу нас. Не говоря само за дългите топки, както често играят срещу нас. Опитах много решения – това ми е работата. Изглеждахме много уязвими срещу Нотингам Форест и ПСВ, затова реших да използвам още един полузащитник срещу Уест Хам и този мач го спечелихме. После срещу Съндърланд пуснах Салах през второто полувреме, а после реших да играем в нещо като „диамант“ срещу Лийдс. Можех да пусна Мо отдясно вместо Екитике.“

Киву: И без Салах Ливърпул е на изключително ниво

Слот за Интер

В настоящия тим на Киву виждам повече прилики, отколкото разлики в сравние с миналия сезон. Същата система и почти всички са същите играчи. Вероятно новият треньор е внесъл някои свои неща в отбора, но начинът, по който пресира високо по терена — виждам повече прилики, отколкото разлики с Индзаги. Съвсем нормално е — ако поемеш отбор, достигнал финал в Шампионската лига, има всички основания да продължиш да правиш това, което правиш.

Слот за Киву

Мисля, че съм играл срещу него, когато беше в Аякс. Отборът му се отбранява много агресивно с висока преса, но също така може да изнася топката отзад.

За формата на Киеза

Не е моя работа да решавам кой трябва да бъде викан в националния отбор на Италия, или на Нидерландия, или на Англия. Много съм щастлив да видя, че Федерико Киеза е в много по-добра позиция този сезон в сравнение с миналия. Преди той имаше проблеми с физическата подготовка, но този сезон има повече игрово време и имаше няколко много добри момента. Харесвам го както като играч, така и като човек.

За отсъстващите играчи

Федерико Киеза е болен… няма какво да се направи. Ако направи невероятно възстановяване, което лекарите не очакват, може и да пътува утре, но аз не очаквам това. Коди Гакпо получи контузия срещу Лийдс и ще отсъства няколко седмици.