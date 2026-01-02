Популярни
  ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
Една от забраните за регистрация на нови футболисти на Ботев (Пловдив) от страна на ФИФА е вдигната, научи Sportal.bg. "Канарчетата" бяха натрупали три санкции от страна на световната футболна централа в последните месеци, като собственикът на "жълто-черните" Илиян Филипов преди няколко дни анонсира изчистване на всички дългове, които са довели до наказанията, като платената сума е около 760 000 евро.

Към момента е премахната една от забраните - тази, която бе в сила от 6 ноември миналата година. Все още активни са запорите от 24 октомври и 12 декември. Ако всичко е наред с плащанията към ответните страни, забраните ще бъдат вдигнати в кратки срокове и Ботев ще може да регистрира без проблеми новите си попълнения.

