Карагър се извини на Салах, но настоя: Трябва да се държи прилично извън терена

Бившият защитник на Ливърпул и настоящ анализатор Джейми Карагър поднесе извиненията си на Мохамед Салах, след като го определи като „позор“ заради скорошните му остри критики към новия треньорски щаб на Арне Слот. Легендата на Ливърпул настоява, че „обожава“ Салах, но повтори, че 33-годишният футболист трябва „да се държи прилично“ извън терена.

Ливърпул победи Интер с 1:0 в Италия благодарение на късна дузпа, реализирана от Доминик Собослай, и така си осигури първа победа като гост в Шампионската лига без Салах от 2009 г. насам.

Египтянинът, който може и да не играе срещу Брайтън в събота, преди да замине за Купата на африканските нации, беше оставен у дома като ясен знак за дисциплина от страна на Слот.

Карагър беше изключително критичен към Салах след унищожителните му коментари, но заяви пред CBS Sports: „Мо, извинявам се, че те разстроих. Обожавам те като играч на Ливърпул, но просто трябва да се държиш прилично извън терена.“

След равенството на Ливърпул 3:3 с Лийдс в събота, Салах заяви, че няма никакви отношения с мениджъра Слот и намекна, че мачът с Брайтън може да е последният му за клуба.

Крилото, което получава по 400 000 паунда на седмица, е изиграло едва 45 минути в последните четири мача на Ливърпул след сериозен спад във формата му. В понеделник вечерта Карагър го разкритикува остро в осемминутна тирада, която според някои премина границите, докато други оцениха суровата откровеност.

„Смятам, че това, което направи след мача, беше позорно“, каза Карагър. „Някои хора го представиха като емоционален изблик, но аз не мисля така. Смятам, че всеки път, когато Мо Салах спре в микс зоната, което е правил четири пъти за осем години в Ливърпул, това е хореографирано от него и агента му, за да причини максимални щети и да заздрави собствената си позиция.“

„Той направи същото преди 12 месеца и аз го изобличих в това предаване. Той си поигра с чувствата на феновете на Ливърпул. Ливърпул беше начело в класирането, а той беше вкарал победния гол срещу Саутхамптън. Тогава беше моментът да излезе и да окаже натиск върху собствениците на Ливърпул. През останалата част от сезона имаше транспаранти по трибуните с надписи „Дайте на Мо парите му“.“

Анри също разкритикува Салах

„Сега той избра този уикенд, за да направи това, и изчака лош резултат, след като допуснаха гол в последната минута. Феновете на Ливърпул, мениджърът, целият клуб се чувстват на дъното в момента, а той избра точно този момент, за да атакува мениджъра и може би да се опита да го уволни. Така се почувствах аз.“

„Фразата, която ми направи впечатление, е „хвърлен под автобуса“. Той се опита да хвърли клуба под автобуса два пъти през последните 12 месеца със споменатите ситуации. Първоначално атакува собствениците, а това са собственици, които му плащат стотици хиляди паундове от шест години. Преди година той се оплака, защото не му бяха дали нов договор на 32-годишна възраст. Клубът има пълното право да направи това.“

„Що се отнася до мениджъра в момента, Салах трябва да прави всичко възможно, за да помогне на клуба да излезе от най-лошата си серия от резултати от 50-те години на миналия век, а той не го направи.“

Карагър направи сравнение между Салах и други световни звезди, включително Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Килиан Мбапе. Той призна, че легендарните играчи „получават привилегии“, като посочи, че Салах е освободен от защитни задължения в Ливърпул, за да може да увеличи максимално своя принос в атака. Карагър обаче предположи, че макар егото на играчите да е полезно, за да ги тласка към постигане на нови рекорди и цели, то може да се окаже пагубно за отбора в подобна ситуация.

„Той е легендарна фигура и всички тези играчи получават привилегии. Точно същите, каквито Салах получава в Ливърпул, а именно, че не трябва да се защитава, не трябва да се връща назад“, каза Карагър.

„Това е, което той има в Ливърпул, но когато говорим за хвърляне на хора под автобуса, той хвърля десния бек на Ливърпул под автобуса в продължение на осем години. Представете си да играете зад него осем години. „Но ние го приемаме, защото той е суперзвезда, вкарал е 250 гола и като фен на Ливърпул ми е подарил едни от най-великите вечери в живота ми, гледайки него и това, което е направил.“

„Също така се замисляте за егото на играчи от този тип като Меси, Роналдо, Мбапе и Салах. Мисля, че те имат усещането, че успехът на един футболен клуб се дължи на тях. Нямам проблем с това, защото смятам, че точно това ги кара да вкарват повече голове, да постигат повече успехи и това е от полза за Ливърпул. „Проблемът възниква, когато се намирате в ситуация като тази и когато Салах говори за това колко гола е вкарал и какво е направил миналия сезон, той винаги говори за себе си.“

След това Карагър посочи трудностите на Салах в Челси, преди да се завърне във Висшата лига, и неуспеха му да спечели Купата на африканските нации с Египет, за да подчертае, че дори звездните играчи се нуждаят от помощта на съотборниците си, за да постигнат успехи.

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър отправи остра критика към Мохамед Салах и неговия агент, като им припомни за кариерата на египтянина преди пристигането му на „Анфийлд“.

„Искам да напомня на Мо Салах и неговия агент, че преди да се присъедини към Ливърпул, той беше известен като човекът, който се провали в Челси. Това е факт“, заяви Карагър.

„Египет е най-успешната нация в турнира за Купата на африканските нации (AFCON). Салах никога не е печелил AFCON. С това не се опитвам да го омаловажа като играч, тъкмо казах, че е един от най-добрите в света за последните осем години. Много малко са по-добрите от него.“

„Но това, което казва на Салах и агента му, е, че не става въпрос за индивидуалности. Ти не беше голяма звезда, преди да дойдеш в Ливърпул, не си спечелил почти нищо с Египет и всичко това ти показва, че колкото и добър играч да си, имаш нужда от помощта на съотборниците си, мениджъра и феновете.„Наистина е важно той да помни това, а когато говори в микс зоната след мача, всичко се върти около „аз, аз, аз“.“

Сред взривоопасните изявления, които Салах направи, след като остана на пейката при равенството 3:3 на Ливърпул срещу Лийдс, беше и твърдението му, че Карагър „отново ще ме критикува“.

Преди това Карагър беше призовал Салах да поеме отговорност пред феновете за слабата форма на шампионите, след като Къртис Джоунс говори пред медиите след загубата с 1:4 от ПСВ миналия месец.

Анализаторът отговори директно на коментара на Салах: „Критикувал ли съм някога Салах на терена? Никога не съм го критикувал, че не се връща в защита, когато е имал мачове без гол, и никога не съм го критикувал, когато е трябвало да подаде на някого.“

„Това е така, защото той е абсолютна легенда на Ливърпул и трябва да се примириш с някои неща заради това, което получаваш от него. Мисля, че част от критиките към Салах този сезон бяха прекомерни.“

„Но ще го атакувам, когато се опитва да злепостави клуба ми извън терена и когато мисли само за себе си.“

Салах се завърна в тренировъчната база AXA в неделя и понеделник, за да участва в заниманията, но Ливърпул взе решение да не го включва в групата за пътуването до Италия.

Смята се, че ръководни фигури в клуба, включително старши треньорът Слот, смятат, че кратък период извън състава е в най-добрия интерес както на играча, така и на клуба. Това не е дисциплинарна мярка, а просто решение за избор на състав, взето след като Салах изрази загриженост за бъдещето си в Ливърпул.

33-годишният футболист подписа нов двугодишен договор с огромна заплата по-рано този сезон, който е до лятото на 2027 г. Клубове от Саудитска Арабия, САЩ, а сега и от Европа, са в готовност да следят бъдещето му.