Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Милан ще направи нов опит да преподпише с Менян, докато се е прицелил в Алисон

Милан ще направи нов опит да преподпише с Менян, докато се е прицелил в Алисон

  • 10 дек 2025 | 15:32
  • 859
  • 0

В Милан планират през следващите седмици да рестартират преговорите с титулярния си вратар Майк Менян относно подновяването на договора му, който изтича в края на сезона, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Миналата пролет двете страни бяха постигнали споразумение, от което клубното ръководство се отметна в последния момент. Това вбеси Менян, който през лятото беше готов да премине в Челси. Все пак новият спортен директор Игли Торе и дошлият с него наставник Масимилиано Алегри убедиха френския национал да остане и за този сезон, но досега се смяташе за малко вероятно стражът да се съгласи за преподпише. Според Ди Марцио, в случай че това наистина не се случи, клубът разглежда варианти за негов наследник. Един от тях е Уго Ногейра, на когото Коринтианс е поставил цена от около 12 млн. евро.

Междувременно, друг журналист - Саша Таволиери, твърди, че от Милан вече са се свързали с вратаря на Ливърпул Алисон Бекер. Предвид наличието на готов заместник в лицето на Гиорги Мамардашвили, от английския шампион били готови да се разделят с опитния бразилец, като дори нямало да настояват за висока трансферна сума, тъй като договорът му е само за още година и половина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

  • 10 дек 2025 | 13:45
  • 3605
  • 23
Доскорошен бранител на Арсенал е близо до договор с Аякс

Доскорошен бранител на Арсенал е близо до договор с Аякс

  • 10 дек 2025 | 13:25
  • 1250
  • 0
В Интер са бесни: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

В Интер са бесни: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

  • 10 дек 2025 | 13:16
  • 1864
  • 4
Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

  • 10 дек 2025 | 12:41
  • 2042
  • 0
Атлетик Билбао загуби национал за дълго време

Атлетик Билбао загуби национал за дълго време

  • 10 дек 2025 | 12:23
  • 2226
  • 1
Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

  • 10 дек 2025 | 12:10
  • 6236
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 3761
  • 3
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 7403
  • 19
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 22630
  • 37
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 11224
  • 5
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 4064
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 93997
  • 37