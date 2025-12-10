Милан ще направи нов опит да преподпише с Менян, докато се е прицелил в Алисон

В Милан планират през следващите седмици да рестартират преговорите с титулярния си вратар Майк Менян относно подновяването на договора му, който изтича в края на сезона, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Миналата пролет двете страни бяха постигнали споразумение, от което клубното ръководство се отметна в последния момент. Това вбеси Менян, който през лятото беше готов да премине в Челси. Все пак новият спортен директор Игли Торе и дошлият с него наставник Масимилиано Алегри убедиха френския национал да остане и за този сезон, но досега се смяташе за малко вероятно стражът да се съгласи за преподпише. Според Ди Марцио, в случай че това наистина не се случи, клубът разглежда варианти за негов наследник. Един от тях е Уго Ногейра, на когото Коринтианс е поставил цена от около 12 млн. евро.
Междувременно, друг журналист - Саша Таволиери, твърди, че от Милан вече са се свързали с вратаря на Ливърпул Алисон Бекер. Предвид наличието на готов заместник в лицето на Гиорги Мамардашвили, от английския шампион били готови да се разделят с опитния бразилец, като дори нямало да настояват за висока трансферна сума, тъй като договорът му е само за още година и половина.
Снимки: Gettyimages