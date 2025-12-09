Мохамед Салах с публикация в социалните мрежи

Мохамед Салах, който беше наказан с изваждане от групата на Ливърпул за днешния мач срещу Интер в Шампионската лига, сподели своя снимка в социалните мрежи. Тя е от фитнеса на базата на мърсисайдци и нападателят е сам на нея. Към публикацията няма текст.

33-годишният футболист влезе в конфликт с мениджъра Арне Слот заради интервю, в което изрази недоволството си, че напоследък не играе редовно. В тази връзка треньорът не го взе за гостуването в Милано, като обясни, че решението му е съгласувано с ръководството.

Досега през сезона Салах има 19 мача за Ливърпул с пет гола и три асистенции в тях.

В събота (13 декември) на “червените” им предстои домакинство на Брайтън. Това е последният двубой за известно време напред, в който Мо би играл за тима, защото след това трябва да се присъедини към националният тим на Египер за турнира за Купата на африканските нации. В интервюто си Салах каза, че е поканил родителите си за този двубой на “Анфийлд”, защото той може да се окаже прощалният му с Ливърпул.