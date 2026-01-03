Популярни
  Райо Валекано
  2. Райо Валекано
  Райо и Хетафе започнаха годината с равен

Райо и Хетафе започнаха годината с равен

  • 3 яну 2026 | 00:45
  • 131
  • 0

Отборите на Райо Валекано и Хетафе направиха равенство 1:1 в малкото мадридско дерби. Това бе първият двубой за 2026 г. в Ла Лига, като той откри 18-ия кръг на испанския шампионат.

След прибавената точка в актива на съперниците те продължават да гравитират около средата на класирането, като са по-близо до зоната на изпадащите, отколкото до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Двете попадения паднаха в края на полувремената. Хорхе де Фрутос откри резултата в първата минута на добавеното време на откриващата част в полза на Райо. Домакините задържаха преднината си съвсем до края, но получиха звучен шамар в края и гостите от Хетафе изравниха в 90-ата минута чрез Мауро Арамбари.

Така Райо продължава да няма победа от 29 октомври в Ла Лига, когато последно победи Алавес у дома с минималното 1:0. Хетафе също не изглежда в по-добра форма и в пети пореден мач не успя да спечели, като за това време допусна и срамно отпадане за Купата на Краля от Бургос.

