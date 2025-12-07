Салах не просто разклати лодката, той я завъртя към огромен айсберг, пише Liverpool Echo

Острите думи на Мохамед Салах след равенството на Ливърпул с Лийдс (3:3) само нажежиха още повече страстите на „Анфийлд“ и поставиха самия нападател под лупа. Мишена на критики напоследък от бивши играчи на Премиър лийг, египетският национал не беше пощаден и от тези, които отразяват новините около „червените“.

„Разговарях с Мохамед Салах за едно пламенно интервю относно Ливърпул – той беше егоист и няма да получи това, което иска“, е заглавието на коментарна статия от Пол Горст, кореспондент на Liverpool Echo, който анализира начина, по който нападателят се е отнасял към медиите през годините, а именно избягвайки комуникацията с тях, с внимателни публични изяви.

„В почти всички от 420 мача като играч на Ливърпул Салах учтиво, но решително отказваше възможността да говори с пресата след последния съдийски сигнал. По-точно, египетската суперзвезда е правила това в 417 случая. Само три пъти, преди избухването в събота, той отдели време да говори със събраните представители на медиите след двубоите“, пише журналистът.

След това той подробно описа изключенията: през 2018 г., след като достигна 40 гола в първия си сезон в отбора; през 2019 г., след спечелването на Шампионската лига; и в края на 2024 г., когато разкри, че е „повече извън, отколкото вътре“ в Ливърпул – месеци по-късно той все пак успя да си осигури желаното подновяване на договора с клуба от града на Бийтълс.

„Ето защо, когато 33-годишният играч каза пред Liverpool Echo, че след бърз душ след мача ще се върне да говори, след като е останал на пейката по време на равенството 3:3 с Лийдс в събота вечер, стана ясно, че третият най-добър голмайстор в историята на „Анфийлд“ има нещо да излее“, се казва още в статията.

Пол Горст описва следващия момент като „наистина изключителен“ дори „за играч, чието използване на медиите е било много преднамерено в усилията му да изпраща съобщения и да отстоява гледна точка“. „Всичко беше изненадващо“, смята той, казвайки, че „Салах е говорил като ранено животно, чиято гордост е била смачкана от изваждането му от титулярния състав“.

„Салах не просто разклати лодката — той я завъртя с кърмата напред към огромен айсберг“, продължи анализа си той, казвайки, че това е било „превантивно решение за предприемане на драстични мерки“, ненужно за „затруднения Слот“ в навечерието на дуела от Шампионската лига с Интер.

„В този смисъл беше егоистично от страна на Салах, който е няколко нива под извънземните стандарти, които показа толкова пъти през миналия сезон, по пътя към титлата. Преди 13 месеца, когато той говори в Саутхамптън, възникна въпросът дали е подходящият момент, тъй като „червените“ водеха комфортно в класирането. Твърдеше се, че това може да дестабилизира надпреварата за титлата в решаващ период от сезона дори ако самият играч не беше съгласен. Двата му гола, които помогнаха за победата над „светците“ с 3:2, само засилиха позицията му по отношение на нов договор, който той отчаяно искаше да си осигури. В крайна сметка решението да се изкаже публично онази вечер проработи. Той спечели най-големия договор в историята на „Анфийлд“ през април и завърши кампанията като победител във Премиър лийг и носител на „Златната обувка“. Този път обаче има малко оправдание за действията му.“

Като поставя под въпрос трите му сядания на пейката - преди Купата на африканските нации, което може да легитимира решението на мениджъра - той създава напрежение сред собствениците и евентуално сред феновете, които може да се наложи да избират между Арне Слот и египтянина, отбелязва репортерът, завършвайки, че Салах може да не хареса отговора, който ще получи.

