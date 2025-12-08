Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

  • 8 дек 2025 | 11:00
  • 236
  • 0
Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

Мохамед Салах разбуни духовете в Ливърпул, след като направи противоречиви изявления, след като не беше включен в стартовия състав на Арне Слот в три поредни мача.

Египетската футболна федерация не закъсня да покаже подкрепата си за капитана на египетския национален отбор и написа, използвайки мотото на Ливърпул: „Никога няма да вървиш сам, винаги ще бъдеш най-добрият, кралят на Египет.“

Селекционерът на Египет Хосам Хасан също публично изрази подкрепата си за Мохамед Салах в социалните мрежи. 59-годишният треньор написа: „Винаги символ на решителност и сила.“

Освен селекционера, няколко от обичайните му съотборници от националния отбор също изразиха подкрепата си за 33-годишния играч.

В момента бъдещето на Фараона при „червените“ е неясно и някои клубни легенди вече се обявиха против играча, който е на „Анфийлд“ от 2017 г.

Припомняме, че Салах твърди, че „вече няма никаква връзка“ с треньора Арне Слот.

