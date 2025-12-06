Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах отправи остри критики към клуба заради отношението към него, намеквайки, че някой иска да го изкара виновен за слабите резултати.

Египетският нападател остана неизползвана резерва по време на целия мач срещу Лийдс, завършил 3:3. Това беше трети пореден двубой, в който той не започва като титуляр.

„Просто не можех да повярвам, че ще прекарам всичките 90 минути на пейката. Това се случва за трети път. Мисля, че не се е случвало преди в кариерата ми“, заяви ядосаният Салах.

„Много съм разочарован. Направих толкова много за този клуб през годините, особено през миналия сезон. А сега имам чувството, че клубът просто ме хвърля под автобуса. Точно така се чувствам“, допълни той.

„Някой иска цялата вина да падне върху мен. През лятото клубът ми обеща много неща. А сега съм на резервната скамейка и мога да кажа, че те не удържаха на думата си“, коментира нападателят.

Той призна и за влошените си отношения с мениджъра Арне Слот.

„Преди имахме добри отношения. Сега нямаме никакви и дори не разбирам защо. Сякаш някой не иска да ме вижда в клуба", оплака се Салах.

Египтянинът обяви, че може би ще изиграе последния си мач за мърсисайдци преди заминаването си за Купата на африканските нации.

„Обадих се на майка ми и баща ми и им казах да дойдат за мача с Брайтън. Няма значение дали ще играя, или не. Просто искам да се насладя. Ще бъда на „Анфийлд“, ще се сбогувам с феновете преди Купата на Африка, защото не знам какво ще се случи, докато съм там“, каза Салах.

„За мен, честно казано, това е неприемливо. Ако бях във всеки клуб биха ме защитили. А тук: „Хвърляме Мо под автобуса, защото той е проблемът“. Не мисля така. Аз не съм проблемът. Не се боря всеки ден за мястото си, защото съм го заслужил. Не съм по-голям от клуба. Не съм по-голям от нищо. Но съм заслужил това място“, завърши египтянинът.

