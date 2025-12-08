Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Какви ще са последствията след бомбастичното интервю, което Мохамед Салах даде след равенството на Ливърпул с Лийдс в събота вечерта? Това е един от основните въпроси, които вълнуват феновете на мърсисайдци. Мненията на червената общност са доста поляризирани, като някои подкрепят категорично позицията на египтянина и смятат, че това, съчетано със слабите резултати, ще доведе до уволнението на Арне Слот. На другия полюс са тези, според които за пореден път Салах е подходил егоистично и егоцентрично и най-доброто решение е крилото да бъде продадено през зимния трансферен прозорец.

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Според “Мирър” и “Дейли Мейл” по всяка вероятност Салах ще бъде наказан за думите си и ще бъде изваден от групата за утрешния мач с Интер в Шампионската лига. Възможно е това да се случи и в двубоя с Брайтън през уикенда, който е последният преди Салах да замине за участието на Египет на Купата на африканските нации. Самият играч заяви, че се е обадил на родителите си да присъстват на “Анфийлд” за двубоя с “чайките”, намеквайки, че този мач може да бъде неговото сбогуване с феновете.

Салах не просто разклати лодката, той я завъртя към огромен айсберг, пише Liverpool Echo

Според повечето източници на Острова клубното ръководство не е доволно от изявлението на Салах и отново ще изрази подкрепата си към мениджъра на отбора Арне Слот.

“Сън” добавя, че саудитският Ал-Хилал вече подготвя оферта към Ливърпул за Салах през януарския трансферен прозорец. Със сигурност обаче предложението няма да е толкова мащабно, колкото бе преди две години. Тогава от Саудитска Арабия предложиха на мърсисайдци 150 милиона паунда.

Ливърпул днес ще тренира на клубната си база от 13:45, след което ще бъде определена и групата, която ще пътува по-късно днес за Милано. Арне Слот и един играч на мърсисайдци трябва да дадат пресконференция преди утрешния мача в 20:30 часа българско време.

🚨⚠️ Mo Salah could be out of Liverpool squad set to travel to Italy in order to face Inter on Tuesday.



Internal discussions taking place after Salah’s strong words with final verdict to follow today.



Arne Slot will speak to the press later today. pic.twitter.com/NWLDD5tfyD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025