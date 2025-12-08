Популярни
  Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 1598
  • 1
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Какви ще са последствията след бомбастичното интервю, което Мохамед Салах даде след равенството на Ливърпул с Лийдс в събота вечерта? Това е един от основните въпроси, които вълнуват феновете на мърсисайдци. Мненията на червената общност са доста поляризирани, като някои подкрепят категорично позицията на египтянина и смятат, че това, съчетано със слабите резултати, ще доведе до уволнението на Арне Слот. На другия полюс са тези, според които за пореден път Салах е подходил егоистично и егоцентрично и най-доброто решение е крилото да бъде продадено през зимния трансферен прозорец.

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Според “Мирър” и “Дейли Мейл” по всяка вероятност Салах ще бъде наказан за думите си и ще бъде изваден от групата за утрешния мач с Интер в Шампионската лига. Възможно е това да се случи и в двубоя с Брайтън през уикенда, който е последният преди Салах да замине за участието на Египет на Купата на африканските нации. Самият играч заяви, че се е обадил на родителите си да присъстват на “Анфийлд” за двубоя с “чайките”, намеквайки, че този мач може да бъде неговото сбогуване с феновете.

Салах не просто разклати лодката, той я завъртя към огромен айсберг, пише Liverpool Echo
Салах не просто разклати лодката, той я завъртя към огромен айсберг, пише Liverpool Echo

Според повечето източници на Острова клубното ръководство не е доволно от изявлението на Салах и отново ще изрази подкрепата си към мениджъра на отбора Арне Слот.

“Сън” добавя, че саудитският Ал-Хилал вече подготвя оферта към Ливърпул за Салах през януарския трансферен прозорец. Със сигурност обаче предложението няма да е толкова мащабно, колкото бе преди две години. Тогава от Саудитска Арабия предложиха на мърсисайдци 150 милиона паунда.

Ливърпул днес ще тренира на клубната си база от 13:45, след което ще бъде определена и групата, която ще пътува по-късно днес за Милано. Арне Слот и един играч на мърсисайдци трябва да дадат пресконференция преди утрешния мача в 20:30 часа българско време.

