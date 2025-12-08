Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Рууни: Не Ливърпул хвърли Салах под автобуса, а стана точно обратното

Рууни: Не Ливърпул хвърли Салах под автобуса, а стана точно обратното

  8 дек 2025 | 10:16
  • 4752
  • 5
Рууни: Не Ливърпул хвърли Салах под автобуса, а стана точно обратното

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни е разочарован от публично изразената позиция от Мохамед Салах по адрес на ръководството на Ливърпул и мениджъра Арне Слот. Според Уаза египтянинът трябва да бъде наказан за уронването на авторитета на мениджъра и клуба. Освен това бившият ас на Англия и Юнайтед е напълно несъгласен с думите на Салах, че е заслужил мястото си в титулярния състав на мърсисайдци и не е нужно ежедневно да се бори за него.

“Арне Слот трябва да покаже авторитета си, да го привика и да му каже, че няма да пътува с отбора за следващия мач, защото казаното от него е неприемливо. Ако бях на негово място, нямаше начин той да бъде част от отбора. Да отиде да играе на Купата на африканските нации и всичко да се успокои.

Времето остава своя отпечатък върху всички нас. Този сезон той не изглежда в най-добрата си форма. Иска ти се да го видиш как запретва ръкави и казва: “добре тогава, сега ще ви покажа.

За да имаш арогантността да кажеш, че не е нужно да си заслужаваш мястото, защото вече си си го заслужил, трябва да си в най-добрата си форма всяка седмица, за да се опиташ да останеш в отбора. Ако бях един от неговите съотборници, изобщо нямаше да съм доволен от това, което каза, защото сега Ливърпул се нуждае най-много от него. Всъщност той хвърли Ливърпул под автобуса с думите си. Той е направил невероятни неща за Ливърпул, но това бе неуважително към съотборниците му, мениджъра и феновете. Сигурен съм, че през следващите няколко години ще съжалява за казаното от него”, заяви Рууни.

