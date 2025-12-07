Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

  • 7 дек 2025 | 12:11
  • 2489
  • 3

Ливърпул преминава през един от най-трудните си периоди от години насам. „Червените“ не впечатляват на терена, като едно негативно представяне следва друго. След равенството с Лийдс (3:3), Мохамед Салах хвърли „бомба“ за напускане с много оплаквания относно Арне Слот. Това накара всички да се чудят какво се случва, като през последните часове новините от Ливърпул следват една след друга.

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Нова публикация от Англия съобщава, че капитанът на отбора, Върджил Ван Дайк, е събрал всички играчи в съблекалнята, за да застанат на страната на египетската суперзвезда. Призивът на нидерландеца е намерил отклик, според същата публикация, като целият отбор на Ливърпул вече настоява за напускането на Арне Слот от треньорския пост.

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

  • 7 дек 2025 | 07:00
  • 5507
  • 1
Неапол жадува нова победа над Юве

Неапол жадува нова победа над Юве

  • 7 дек 2025 | 06:45
  • 2605
  • 2
Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

  • 7 дек 2025 | 06:32
  • 1806
  • 0
Без победител в дербито между Спартак и Динамо

Без победител в дербито между Спартак и Динамо

  • 7 дек 2025 | 06:18
  • 1519
  • 1
Брага се изкачва в класирането

Брага се изкачва в класирането

  • 7 дек 2025 | 06:00
  • 1832
  • 0
Голямото дерби на Румъния разочарова

Голямото дерби на Румъния разочарова

  • 7 дек 2025 | 05:55
  • 2829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Септември

11-те на Берое и Септември

  • 7 дек 2025 | 13:34
  • 789
  • 0
Очаквайте на живо: Гран При на Абу Даби, грандиозният финал на сезона във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Абу Даби, грандиозният финал на сезона във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 14:00
  • 210
  • 0
Втора лига продължава с нови три срещи

Втора лига продължава с нови три срещи

  • 7 дек 2025 | 13:55
  • 17030
  • 6
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 8724
  • 20
Олимпиакос и АЕК в битка за победа от гръцката лига

Олимпиакос и АЕК в битка за победа от гръцката лига

  • 7 дек 2025 | 13:51
  • 2529
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 5647
  • 4