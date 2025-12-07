Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

Ливърпул преминава през един от най-трудните си периоди от години насам. „Червените“ не впечатляват на терена, като едно негативно представяне следва друго. След равенството с Лийдс (3:3), Мохамед Салах хвърли „бомба“ за напускане с много оплаквания относно Арне Слот. Това накара всички да се чудят какво се случва, като през последните часове новините от Ливърпул следват една след друга.

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Нова публикация от Англия съобщава, че капитанът на отбора, Върджил Ван Дайк, е събрал всички играчи в съблекалнята, за да застанат на страната на египетската суперзвезда. Призивът на нидерландеца е намерил отклик, според същата публикация, като целият отбор на Ливърпул вече настоява за напускането на Арне Слот от треньорския пост.

