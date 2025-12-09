Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 2487
  • 1
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любослав Пенев благодари за подкрепата към легендарния ни футболист. Както е известно, Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия от миналия месец.

Редица родни клубове, както и испанските Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела, където той е играл, се включиха в кампанията за набиране на нужните средства.

"Любо, Любо": фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата
“Любо, Любо”: фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата

"До всички, които заставате до нас,

От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

"Сините" фенове подкрепиха Боби Михайлов и Любо Пенев
"Сините" фенове подкрепиха Боби Михайлов и Любо Пенев

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия", се казва в съобщението.

