Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любослав Пенев благодари за подкрепата към легендарния ни футболист. Както е известно, Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия от миналия месец.
Редица родни клубове, както и испанските Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела, където той е играл, се включиха в кампанията за набиране на нужните средства.
"До всички, които заставате до нас,
От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.
Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.
Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.
Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия", се казва в съобщението.