Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Испанските отбори, в които е играл и е оставил сериозна следа Любослав Пенев - Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта и Компостела, са се заели със задачата общо да съберат 300 хиляди евро, колкото струва сложната операция на бившия нападател на националния отбор заради рак на бъбреците, пише изданието ABC.

Преди дни от Валенсия първи започнаха своя кампания, а сега към нея се включват и от другите клубове.

Медията напомня, че бившият български футболист и треньор, който е на 59 години, е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия заради напредналото състояние на заболяването му, като на първо време ще му бъде направена химиотерапия, преди сложната операция, която трябва да бъде животоспасяваща, пише БТА.

Чрез организациите на ветераните си Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта и Компостела са започнали кампания, а чрез Атлетико са открили и сметка, в която събират пари чрез дарения за хирургическата интервенция. От Валенсия подкрепиха специално легендата си Пенев, изпращайки му много сила.

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) излязоха с фланелки в подкрепа на Любо Пенев