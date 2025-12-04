Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Едно от предаванията на “Радио Марка” обърна внимание на случващото се с една от най-обичаните фигури в испанския футбол – Любослав Пенев. Нападателят, вечен символ на Валенсия и много добре познат футболист в Испания, преминава през критичен здравословен момент. В момента 59-годишният бивш национал на България е в клиника в Германия, където се бори с онкологично заболяване.

За да разясни ситуацията, програмата разговаря с Хуанхо Родри – човекът, който преди повече от три десетилетия го довежда в испанския футбол и поддържа пряк контакт със семейството му.

„Състоянието му е много сложно, много притеснително“, обясни Родри, като добави, че Пенев е „стабилен, в очакване да се вземе решение за прилагане на лечение“.

„За по-малко от месец е отслабнал с 30 килограма“, продължи той, подчертавайки ситуация, която определи като „много тежка“ и която държи в напрежение роднини, приятели и фенове.

Бившият футболен деятел уточни, че легендарният нападател страда от „първоначален рак на бъбрека, който се е разпространил и в други органи“. Предвиденото лечение, базирано на имунотерапия, ще бъде „палиативно, с цел да се опита да спре напредването на метастазите“, повтори той, цитирайки обясненията на самите лекари.

Медицинските грижи се полагат в частна клиника в Аугсбург (Германия), където разходите са много високи. Хуанхо потвърди, че прогнозният диапазон е „между 250 000 и 300 000 евро“. Поради тази причина е открит канал за финансова помощ и се очаква участието на клубовете, през които е преминал Пенев: „Предполагам, че всички ще изберат да сътрудничат“, отбеляза той.

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Семейството, и по-специално съпругата на бившия нападател Кристина, очаква да получи по-точни суми от болницата, за да прецизира кампанията за набиране на средства. - Включете се в кампанията ТУК

Пенев – вечен символ на „валенсианизма“

В особено емоционален момент Хуанхо припомни мащаба на фигурата на Пенев във Валенсия: „Той беше символ на „валенсианизма“ дълго време“, заяви той. Родри описа и връзката на българския нападател със стадион „Местайя“: „Никога не съм виждал толкова силна реакция от публиката. Възгласът „Любо, Любо“ почти се отъждествяваше със самия Валенсия“, обясни той, показвайки емоционалното въздействие, което са предизвикали неговият състезателен дух и характер.

Връзката между клуба, феновете и играча, който прекара 11 години в Испания, е един от двигателите на подкрепата, която той получава в тези трудни моменти: „Любо беше повече от играч... той беше емблема и знаме на Валенсия“, потвърди Родри.

Luboslav Penev con la camiseta del Valencia. ⚽💥🥅🧡 pic.twitter.com/8SzCq7WO4Q — Cancheros (@Cancherosoffici) October 29, 2024