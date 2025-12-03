Феновете на ЦСКА и Локо (Пловдив) с мощни скандирания за Любослав Пенев

Феновете на ЦСКА и Локомотив (Пловдив) също засвидетелстваха своята подкрепа към легендарния нападател Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване. Привържениците на двата отбора започнаха да скандират името му в деветата минута - символично заради №9, с който Ел Голеадор игра през по-голямата част от славната си кариера.

В момента Любо Пенев е в клиника в Германия, а в негова подкрепа Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания, която да помогне за лечението. Преди началото на срещата футболистите, щабовете и съдийската бригада излязоха със специални фланелки, на които пишеше "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!".

Припомняме, че той започва футболния си път именно от стадион "Българска армия", а последният му мач е с екипа на "черно-белите".

