“Любо, Любо”: фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата

В мача срещу Севиля от Ла Лига в неделния следобед играчите на Валенсия излязоха със специални фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с онкологично заболяване. “Любо, Любо” пишеше на тениските, с които те позираха преди първия съдийски сигнал.

Отделно и запалянковците на “прилепите” направиха хореография в чест на бившия голмайстор на клуба от “Местайя”, като скандираха името на Любо.

Валенсия, заедно с другите испански клубове, за които Пенев игра, също се включиха в кампанията за набиране на средства за лечението на българина.

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се