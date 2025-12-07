Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. “Любо, Любо”: фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата

“Любо, Любо”: фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата

  • 7 дек 2025 | 18:03
  • 2244
  • 3
“Любо, Любо”: фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата

В мача срещу Севиля от Ла Лига в неделния следобед играчите на Валенсия излязоха със специални фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с онкологично заболяване. “Любо, Любо” пишеше на тениските, с които те позираха преди първия съдийски сигнал.

Отделно и запалянковците на “прилепите” направиха хореография в чест на бившия голмайстор на клуба от “Местайя”, като скандираха името на Любо.

Валенсия, заедно с другите испански клубове, за които Пенев игра, също се включиха в кампанията за набиране на средства за лечението на българина.

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

  • 7 дек 2025 | 13:13
  • 22833
  • 24
Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

  • 7 дек 2025 | 07:00
  • 9727
  • 21
Наполи жадува за нова победа над Юве

Наполи жадува за нова победа над Юве

  • 7 дек 2025 | 06:45
  • 2914
  • 2
Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

  • 7 дек 2025 | 06:32
  • 1957
  • 0
Без победител в дербито между Спартак и Динамо

Без победител в дербито между Спартак и Динамо

  • 7 дек 2025 | 06:18
  • 1660
  • 2
Брага се изкачва в класирането

Брага се изкачва в класирането

  • 7 дек 2025 | 06:00
  • 1978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40390
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30340
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15706
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29956
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15874
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21907
  • 50