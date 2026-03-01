Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Югоизток

Днес се изигра и последният мач от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър направи хикс в гостуването си на Нефтохимик, а вторият Марица (Пловдив) победи Димитровград и така скъси дистанцията до първото място.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

28 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч:

ФК Ямбол (Ямбол) - Родопа (Смолян) 4:0

1:0-Георги Динков (8)

2:0-Георги Динков (20)

3:0-Станислав Вълчев (28)

4:0-Станислав Вълчев (43)

Созопол (Созопол) - Левски (Карлово) 0:2

0:1-Милен Танев (29)

0:2-Видол Сейменски (52)

СФК Раковски (Раковски) - Марица (Милево) 1:0

1:0-Петър Атанасов (20 дузпа)

Секирово (Раковски) - Гигант (Съединение) 1:1

0:1-Венцислав Гюзелев (30)

1:1-Димитър Петров (65)

ОФК Хасково (Хасково) - Атлетик (Куклен) 4:0

1:0-Владислав Узунов (41)

2:0-Христо Бойков (47)

3:0-Калоян Делчев (57)

4:0-Владислав Узунов (64)

Нефтохимик (Бургас) - Несебър (Несебър) 1:1

1:0-Христо Георгиев (58)

1:1-Иван Колев (86)

Димитровград (Димитровград) - Марица (Пловдив) 0:1

0:1-Олджай Алиев (35)

Асеновец (Асеновград) - Загорец (Нова Загора) 1:1

0:1-Мариян Тонев (7)

1:1-Ангел Димитров (76)

1 март 2026 г., неделя, 15:00 ч

Локомотив II (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) 1:1

0:1-Руси Чернаков (6)

1:1-Даниел Маджаров (67)

Спартак (Пловдив) – почива