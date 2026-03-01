Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Югоизток

Днес се изигра и последният мач от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър направи хикс в гостуването си на Нефтохимик, а вторият Марица (Пловдив) победи Димитровград и така скъси дистанцията до първото място.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
28 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч:
ФК Ямбол (Ямбол) - Родопа (Смолян) 4:0
1:0-Георги Динков (8)
2:0-Георги Динков (20)
3:0-Станислав Вълчев (28)
4:0-Станислав Вълчев (43)
Созопол (Созопол) - Левски (Карлово) 0:2
0:1-Милен Танев (29)
0:2-Видол Сейменски (52)
СФК Раковски (Раковски) - Марица (Милево) 1:0
1:0-Петър Атанасов (20 дузпа)
Секирово (Раковски) - Гигант (Съединение) 1:1
0:1-Венцислав Гюзелев (30)
1:1-Димитър Петров (65)
ОФК Хасково (Хасково) - Атлетик (Куклен) 4:0
1:0-Владислав Узунов (41)
2:0-Христо Бойков (47)
3:0-Калоян Делчев (57)
4:0-Владислав Узунов (64)
Нефтохимик (Бургас) - Несебър (Несебър) 1:1
1:0-Христо Георгиев (58)
1:1-Иван Колев (86)
Димитровград (Димитровград) - Марица (Пловдив) 0:1
0:1-Олджай Алиев (35)
Асеновец (Асеновград) - Загорец (Нова Загора) 1:1
0:1-Мариян Тонев (7)
1:1-Ангел Димитров (76)
1 март 2026 г., неделя, 15:00 ч
Локомотив II (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) 1:1
0:1-Руси Чернаков (6)
1:1-Даниел Маджаров (67)
Спартак (Пловдив) – почива