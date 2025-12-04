ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев и един от любимите телевизионни водещи на България Ники Кънчев отправиха емоционално послание за подкрепа към Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване. Големият голмайстор се лекува в клиника в Германия, като за средства за лечението му вече се набират в специалната дарителска кампания на Фондация ЦСКА.

Христо Янев и Ники Кънчев призоваха армейските фенове и цялата футболна общественост да се включат в благородната инициатива: "Не е нужно да даваме хиляди, а да сме хиляди"!

ЦСКА и Локомотив (Пловдив) излязоха с фланелки в подкрепа на Любо Пенев

Към днешна дата (4 декември) кампанията на Фондация ЦСКА в подкрепа на Любо Пенев е подкрепена от 243 дарители, които са допринесли с 15 608 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв.

Данните с броя на дарителите и събраните средства ще бъдат актуализирани всеки ден на страницата на Фондация ЦСКА ТУК.

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

Фондация ЦСКА е в постоянен контакт и оказва пълно съдействие на семейството на Любослав Пенев по набирането на необходимите средства. Всички допълнителни административни разходи по кампанията са поети от Фондация ЦСКА.

Цялата "армейска" общност, футболни клубове и привърженици от цяла България и по света също активно участват в кампанията.

Ето какво написаха от клуба:

"Нека заедно да подкрепим големия ни голмайстор!

Любо, ще спечелиш и този мач!

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:



BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев".