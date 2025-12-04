Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 1713
  • 4

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев и един от любимите телевизионни водещи на България Ники Кънчев отправиха емоционално послание за подкрепа към Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване. Големият голмайстор се лекува в клиника в Германия, като за средства за лечението му вече се набират в специалната дарителска кампания на Фондация ЦСКА.

Христо Янев и Ники Кънчев призоваха армейските фенове и цялата футболна общественост да се включат в благородната инициатива: "Не е нужно да даваме хиляди, а да сме хиляди"!

Към днешна дата (4 декември) кампанията на Фондация ЦСКА в подкрепа на Любо Пенев е подкрепена от 243 дарители, които са допринесли с 15 608 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв.

Данните с броя на дарителите и събраните средства ще бъдат актуализирани всеки ден на страницата на Фондация ЦСКА ТУК.

Фондация ЦСКА е в постоянен контакт и оказва пълно съдействие на семейството на Любослав Пенев по набирането на необходимите средства. Всички допълнителни административни разходи по кампанията са поети от Фондация ЦСКА.

Цялата "армейска" общност, футболни клубове и привърженици от цяла България и по света също активно участват в кампанията.

Ето какво написаха от клуба:

"Нека заедно да подкрепим големия ни голмайстор!

Любо, ще спечелиш и този мач!

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев".

