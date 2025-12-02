Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

Първият клуб на Любослав Пенев в чужбина - Валенсия, също се включи активно в набирането на средства за подпомагане лечението на славния ни футболист от миналото. Хуанхо Родри, технически директор на клуба при пристигането на Любо на “Местайя” през 1989 година, който дори е наричан негов “футболен баща”, е започнал инициатива чрез Асоциацията на футболистите на Валенсия, оглавявана от Фернандо Гинер, за събиране на средства, с които да се помогне за покриване на лечението, от което Пенев се нуждае, пише “Кадена Сер”.

Открита е банкова сметка за благотворително и солидарно набиране на средства, достъпна за всеки човек или публична или частна организация, която желае да съдейства за каузата. Номерът на сметката е следният: ES23 3159 0078 5727 8681 8225.

В момента Любо Пенев е в клиника в Германия, където се бори с рак на бъбрека. Точно като футболист на Валенсия през 1994 година някогашният нападател вече пребори друго онкологично заболяване.

