  ЦСКА
  2. ЦСКА
ЦСКА и Локомотив (Пловдив) излязоха с фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 3 дек 2025 | 18:07
  • 492
  • 0
Отборите на ЦСКА и Локомотив (Пловдив), както и съдийската бригада, излязоха със специални фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, който води тежка битка с коварна болест. Както е известно, Ел Голеадор започва футболния си път именно от стадион "Българска армия", а приключва славната си кариера с екипа на "черно-белите". 

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

В момента Пенев се намира в специализирана клиника в Германия, където провежда своето лечение. Припомняме, че Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания, с която да бъдат осигурени необходимите средства - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

"Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!", гласи надписът на фланелките.

BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Снимки: Борислав Трошев

