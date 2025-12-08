Популярни
  ЦСКА 1948 подкрепи Боби Михайлов, Любо Пенев и Петър Хубчев

ЦСКА 1948 подкрепи Боби Михайлов, Любо Пенев и Петър Хубчев

  • 8 дек 2025 | 16:00
  • 205
  • 0

ЦСКА 1948 също изрази подкрепата си към три от легендите на българския футбол - Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с тежки заболявания в момента. За мача с Добруджа футболистите на "червените" излязоха със специални тениски, на които имаше надпис "Любо, Боби, Петьо - всички сме с вас. Сила и кураж, легенди!".

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа, греда за "червените"
ЦСКА 1948 0:0 Добруджа, греда за "червените"

Отделно от това, на таблото на стадиона в Бистрица бяха изобразени снимки на тримата, към които също имаше кратко послание - "С вас сме".

Снимки: Борислав Трошев

