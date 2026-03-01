Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  3. Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

  • 1 март 2026 | 20:20
  • 935
  • 2

Халфът на Левски Георги Костадинов говори след драматичния успех с 4:3 над Локомотив (София) в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига.

 "Изпитахме доста затруднения, искам да поздравя Локомотив. Рядко можем да видим отбор да се надиграва така с нас. Отобрът показа израстване в психологически план. Въпреки някои грешки взехме важни три точки. Знаем, че ако не сме на 100 процента, можем да изпитаме проблеми във всеки мач. Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи. Всеки мач за нас е финал, трябва да сме максимално отдадени и концентрирани.

Според мен, ако ни подценява някой, ще е само плюс за нас. Всеки един забелязва силата на нашия отбор. Имаме най-доброто нападение и най-добрата защита, доминираме всеки мач, доминирахме и в голяма част от европейските мачове. Важното е да сме здраво стъпили на земята и пределно мотивирани", заяви Костадинов.

