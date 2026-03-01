Бербатов: Георги Иванов не отговаря на мен, а на държавата, аз съм там, за да помогна

Новият съветник на министъра на спорта Димитър Бербатов коментира новата си роля и отговори и на президента на футболната ни централа Георги Иванов.

"Искам да поднеса своите съболезнования на Джони Велинов. Един от най-великите вратари в България. Аз работих с него, играл съм със сина му. Моите съболезнования към всички близки", започна Бербатов в предаването “На фокус”.

"Това е нова роля за мен, ново предизвикателство. Приемам отговорно. Фокусиран съм да се опитам да помогна на спорта в България. Цял живот се занимавам със спорт. Мисля, че с времето, с което разполагам, може да има ефект за спорта. За не съм министър? Това беше предварителното предложение. Не се притеснявам да казвам, когато не съм на 100% готов. Аз съм много ангажиран човек. Работя с Манчестър Юнайтед. Не мога да вляза в тази роля. Затова се стигна до това решение - за да съм полезен, да бъда съветник. Това ще ми даде нужната възможност да се запозная как работи администрацията, как се взимат решенията. Когато добиеш практически опит, вече е друго. Със служебния премиер сме от един град. Преди време сме се запознали, имали сме разговори как се случват нещата в България. Аз винаги споделям моите идеи и сме запазили уважителна комуникация. Аз никога не съм бил част от партия, затова най-вероятно и никога няма да бъда. Условието ми беше да стане по моя начин - да се знае, че съм независим човек, за да помогна с времето, с което разполагам. Спортът е политика, но аз съм над тези неща", каза още той.

"Щом съм тук и съм в позиция, на която открито заявявам, че искам да съм полезен на българския спорт, това значи, че трудно мога да бъда пречупен. Винаги съм падал с достойнства. Това не ме притеснява. Винаги съм ставал и съм продължавал напред. Футболът е част от спорта в България. Сега съм в позиция, в която се опитвам да помагам на спорта като цяло, но не се знае какво ще донесе бъдещето. Може пак да бъде обърнато към футбола".

"Спортът трябва да е национален приоритет. Той е, но трябва да е още по-голям. Искам да се опитам да направя така, че да съберем нужната информация от хората, които се занимават със спорт в България, да се види какви са актуалните проблеми на спорта и на базата на това да се направи рамка, а след това редовното правителство, при желание, да стъпи. Когато инвестираш в децата, инвестираш в здравеопазването".

"Това писмо е начин да се подскаже на спортните федерации, че държавата е тук. В момента това, което аз правя, няма общо някой да се страхува или да се притеснява. Целта е всички федерации да разкрият всичките си проблеми. Ако не ги знаеш, как ще ги решиш. Ще се разчита на честността на федерациите. Има въпроси за финансиране, инфраструктура и други. Трябва да дадеш ясни отговори, за да се събере всичко в един анализ и да се каже, че това са проблемите на българския спорт", продължи той.

"За Георги Иванов? Това е грешно отношение. Той не отговаря на мен, а на държавата. Аз съм там, за да помогна, включително и на тях. Изказването му не е правилно структурирано. Да, затрупай ни, но формулирай въпросите си правилно, за да помогнеш на държавата да разбере проблемите ти. Разбира се, че съм готов да помогна - те са част от българския спорт и активно развиват деца. Децата са в основната на това, което аз се опитвам да направя. Също и треньорите. Те са едно от най-важните неща в развитието на спорта в България", каза още Бербатов.