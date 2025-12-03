Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с публикация в социалните мрежи след драматичния сблъсък срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на efbet Лига, спечелен с 2:1. В герой за "червените" се превърна Леандро Годой, който с двата си гола осигури осмата поредна победа на своя отбор.

Феновете на "армейците" посветиха днешната победа на Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване. Преди днешния мач двата тима излязоха със специални фланелки в подкрепа на Ел Голеадор, а в деветата минута двубоят беше прекъснат и от трибуните на стадион "Васил Левски" се чуха мощни скандирания за легендарния български нападател.

"Днес победата беше за Любо Пенев! Всички във Варна!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

Снимки: Startphoto