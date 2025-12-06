Популярни
Бусато също се включи в кампанията за Любо Пенев

  • 6 дек 2025 | 17:40
  • 388
  • 0

Вратарят на ЦСКА Густаво Бусато се включи в благотворителна кампания за набиране на средства в помощ на легендата на "червените" Любослав Пенев. Бразилецът дари фланелката, с която изигра своя юбилеен мач №200 за "армейците".

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

"Скъпи приятели, нашата кампания за набиране на средства в помощ на Любо Пенев продължава с пълна сила!

За пореден път Густаво Бусато се включва в нашите кампании, този път с изключително важна за него фланелка, юбилейната му с мач номер 200 за ЦСКА! Минути след като пуснахме фланелката на Стенли, той се свърза с нас и пожела да ни дари фланелката си в подкрепа на Любо, с което за пореден път доказва, че е голям и достоен човек, който заслужава нашето уважение!

Вторият артикул, който пускаме, е оригинална фланелка на Стилян Петров от Астън Вила, лично подписана от Стенли!

ЩЕ СЕ НАДДАВА САМО В ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ ПОД СНИМКАТА НА ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ФЛАНЕЛКА! КРАЙ НА ТЪРГА 10.12.2025г. 19:48ч!!!

За всички, които искат да помогнат, добавяме и банковата сметка:

BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев", написаха от страницата "За нашата родина, за нашите деца".

