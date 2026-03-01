Генчев: Нашият отбор има потенциал и днес го показахме

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след загубата на своя тим от Левски. Столичните “железничари” отстъпиха с 3:4 като гости на “сините”.

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

“Отбелязахме 3 гола, пропуснахме дузпа и не спечелихме нищо. Всяка една грешка беше наказана. Левски почти нямаше чисто голово положение, всяка една ситуация успяха да реализират. Поздравявам моите футболисти, това е начинът и пътят. Нашият отбор има потенциал и днес го показахме. Оттук нататък гоним нашите цели. Имаме нужда от точки и трябва да ги преследваме.

Най-силните мачове са, когато отборът побеждава, когато не сме победили, не можем да го добавим този мач към най-добрите. Игрово добре стояхме, но е далеч от най-силните ни мачове.

Има много позитиви. Последният кръг нашият мач беше отложени. Преди това играхме на по-лоши терени. Днес имахме отлични условия пред хубава публика. Сверихме часовниците и показахме, че имаме добър потенциал.

Завръщам се за първи път на “Георги Аспарухов” като треньор на друг отбор. Благодарен съм за уважението, което феновете показаха към мен.

10 точки са много, ако не те преследва Лудогорец. Лудогорец отпадна от европейските турнири и може да се концентрира само върху първенството. Лудогорец няма да се предаде. Но определено Левски е големият фаворит в момента за титлата с оглед преднината.

Щом след пропусната дузпа успяваме да вкараме и да поведем показва, че имаме характер и самочувствие. Това показва, че отборът ни е сериозен и знае как да реагира. Аралица е човекът който изпълнява дузпите, всеки може да пропусне дузпа. Той се завърна като титуляр и се представи на високо ниво”, заяви Генчев.