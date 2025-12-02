Спартак (Варна) също подкрепи Любо Пенев

Спартак (Варна) изказа своята подкрепа към Любослав Пенев, който води тежка битка с коварно заболяване. От клуба се обърнаха към легендарния български нападател с пожелание да излезе победител от нея.

"Любо, сега пред теб стои най-важната битка. Молим те – победи и в нея! Цялото семейство на Спартак е зад теб и ти изпраща своята безрезервна подкрепа.

Ти даде финалния пас в Париж през 1993-а, когато България обърна невъзможния мач. Сега отново вярваме, че ще обърнеш резултата и ще излезеш победител.

С теб сме, Легендо!", написаха "соколите".