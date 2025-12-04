Левскари написаха "Любо Пенев е мъжкар" и дариха 600 лева за лечението му

Привържениците на Левски от “Синя Зона Б-18” дариха 600 лева за лечението на борещия се с коварно заболяване легендарен нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев.

“Бихме искали да се обърнем към всички Българи обичащи футбола, като напишем вече баналното, човешкия живот няма клубна принадлежност, няма цвят.. Любо Пенев е мъжкар! От името на цялата организация му желаем да премине през трудностите и да излезе с високо вдигната глава.

Футбола в България има нужда от хора като него! Мислите ни са свързани както с него, така и с Борислав Михайлов! Силно се надяваме, че ще излезнат победители в тези мачове!”, пишат запалянковците, които са известни и с други благотворителни инициативи.