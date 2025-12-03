Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Валери Божинов: Нека всички помогнем на Любо Пенев в най-тежкия му момент

Валери Божинов: Нека всички помогнем на Любо Пенев в най-тежкия му момент

  • 3 дек 2025 | 07:59
  • 933
  • 1

Бившият национал Валери Божинов отправи призив към всички българи да помогнат за лечението на едно от най-големите имена в историята на родния футбол - Любослав Пенев. Изтъкнатият нападател, носил екипите на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела, Селта и Локомотив (Пловдив), се бори за живота си в онкологична клиника в Германия.

Божинов беше един от първите, които публично изказаха подкрепата си към Ел Голеадор и му пожелаха да надвие коварното заболяване. Постът на Валери достигна до над 1 млн. души, а той се надява, че много от тях ще помогнат за лечението на Любо Пенев.

"Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят дори само един лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем в най-тежкия му момент! Благодаря на всички предварително", написа Божинов, като сподели и дарителската сметка, открита от съпругата на Пенев - Кристина.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

Съпругата на Любо Пенев пусна дарителска сметка за помощ на лечението
Съпругата на Любо Пенев пусна дарителска сметка за помощ на лечението

Много бивши съотборници на славния голмайстор, както и клубовете, за които е играл, също изразиха подкрепата си към него.

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания с цел да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

Дарителска сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 1577
  • 0
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 2433
  • 15
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 1306
  • 1
Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

  • 3 дек 2025 | 03:21
  • 949
  • 0
Мартин Паскалев отново не помириса терен

Мартин Паскалев отново не помириса терен

  • 3 дек 2025 | 03:00
  • 685
  • 0
Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

  • 3 дек 2025 | 02:29
  • 591
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 2433
  • 15
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 1306
  • 1
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 1577
  • 0
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 36927
  • 366
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 37146
  • 23
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 16292
  • 2