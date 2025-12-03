Валери Божинов: Нека всички помогнем на Любо Пенев в най-тежкия му момент

Бившият национал Валери Божинов отправи призив към всички българи да помогнат за лечението на едно от най-големите имена в историята на родния футбол - Любослав Пенев. Изтъкнатият нападател, носил екипите на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела, Селта и Локомотив (Пловдив), се бори за живота си в онкологична клиника в Германия.

Божинов беше един от първите, които публично изказаха подкрепата си към Ел Голеадор и му пожелаха да надвие коварното заболяване. Постът на Валери достигна до над 1 млн. души, а той се надява, че много от тях ще помогнат за лечението на Любо Пенев.

"Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят дори само един лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем в най-тежкия му момент! Благодаря на всички предварително", написа Божинов, като сподели и дарителската сметка, открита от съпругата на Пенев - Кристина.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

Много бивши съотборници на славния голмайстор, както и клубовете, за които е играл, също изразиха подкрепата си към него.



Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания с цел да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

Дарителска сметка:



BG05FINV91501217776642



Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев