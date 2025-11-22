Три бързи гола върнаха настроението в Галатасарай

Галатасарай постигна трудна победа над гостуващия Генчлербирлиги в 13-тия кръг на турското първенство. След като преди паузата за националните отбори се провали при визитата си на Коджаелиспор (0:1), днес съставът на Окан Бюрук стигна до трите точки, макар че на почивката изоставаше в резултата.

Мбайе Нианг се разписа отблизо в 22-рата минута и даде преднина на Генчлербирлиги. Отборът от Анкара беше много опасен, когато контраатакуваше, но на полувремето в игра за Галатасарай се появи Илкай Гюндоган и именно бившият германски национал помогна за обрата.

В 55-ата минута Мауро Икарди засече центриране от левия фланг и заби топката под напречната греда - 1:1. Малко по-късно Икарди пропусна очи в очи с вратаря на гостите, но Баръш Йълмаз беше точен при добавката. След час игра Талисон от Генчлербирлиги получи червен картон за грубо нарушение в средата на терена.

В 66-ата минута Гюндоган с доза късмет овладя топката след пас на Баръш Йълмаз и вкара трети гол за Галатасарай. Гостите не се отказаха и върнаха едно попадение чрез Метехан Мимароглу (77'), а в края Роланд Шалай от Галатасарай също видя червения цвят, но неговият тим удържа победата и има аванс от 4 точки пред Фенербахче преди останалите двубои от кръга.