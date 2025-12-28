Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства

Лучано Спалети отчете, че Ювентус е силен отбор, но трябва да го доказваме всеки път, когато излиза на терена след трудно извоюваната победа с 2:0 в гостуването на Пиза.

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4

„Темпото ни беше бавно. Последните 6-7 минути на първото полувреме и първите 6-7 на второто бяха лоши, тъй като Pisa ни създаде проблеми с интензивността си и в тези ситуации имахме късмет. През втората част показахме повече класа и бяхме по-изобретателни. Жегрова и Давид се включиха добре и ни дадоха повече качество в завършващата фаза. Успяхме да отбележим и в този момент от мача почувствах, че е заслужено, тъй като създавахме пространства в наказателното поле.“, заяви Спалети след края на мача.

Luciano Spalletti warns Juventus ‘are a strong team, but we’ve got to prove it every time we step onto the pitch’ after a hard-fought 2-0 win over Pisa.#Juventus #PisaJuve #SerieA #PisaJuventus #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/U6zTPruoo2 — Football Italia (@footballitalia) December 27, 2025

Появата на Едон Жегрова бе един от ключовите моменти, които промениха развоя на двубоя, като след влизането му на терена "бианконерите" вкараха и двата си гола.

„Жегрова беше с грип и три дни поддържаше висока температура, така че се съмнявах, че ще издържи 35 минути. Но трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства, а той, както видяхме, е играч с „къс фитил“ – знае как да преодолява съперници и да взима правилните решения. Честно казано, не очаквах да се справи толкова добре предвид обстоятелствата. Кефрен Тюрам подобри играта си с напредването на мача, а Мирети много ми хареса, след като влезе. Тази победа повишава увереността ни“, обясни Спалети.

Тази вечер имаше доста промени в състава, включително връщането на Теун Копмейнерс в халфовата линия след няколко седмици в защита и използването на четворка в отбрана.

„Поради различни ситуации през седмицата трябваше да направя промени. Копмейнерс не показа качествата, които се очакват от играч на тази позиция, но може би промяната му се отрази, както и размяната на фланговите футболисти. През второто полувреме не страдахме толкова, но в периода в края на първата и началото на втората част определено се затруднихме с физиката на Пиза и те удариха две греди. Смятам, че Pisa игра много добре и мачът приличаше на загубата им от Интер, които също страдаха тук в продължение на 70 минути. Pisa няма късмет в момента. Нашият проблем е, че сме силен отбор, но трябва да го доказваме всеки път, когато излезем на терена, а през първото полувреме бяхме под нивото си в твърде много аспекти.“, поясни треньорът.

Това беше седма победа за Juve в последните осем официални мача във всички турнири – Серия А, Шампионска лига и Купата на Италия, което потенциално ги връща в битката за Скудетото. Класирането ще изглежда леко небалансирано до средата на януари, тъй като мачовете на Интер, Наполи, Милан и Болоня бяха отложени заради участието им в турнира за Суперкупата на Италия.